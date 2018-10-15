Телезвезда назвала объятия с детьми жуткими и разъярила зрителей

Источник: AP 2018

В ходе разговора с другими гостями Ллойд отметила, что отцы не должны обнимать своих дочерей на публике.

«Иногда это может выглядеть жутко, если папа с дочерью обнимаются, и они в ресторане. Это может выглядеть немного странно», — ответила модель на вопрос британского актера Сэма Кейна (Sam Kane).

Фраза Ллойд привела зрителей утреннего ток-шоу в бешенство. Многие из них написали на своих страницах в социальных сетях, что обнимать собственного ребенка абсолютно нормально. «Женщина из шоу говорит, что обнимать своего ребенка жутко? Мир сошел с ума», — написала женщина.

«Не могу поверить, что объятия превращаются во что-то грязное. Мне почти 40, и я все еще обнимаюсь с отцом и целую его при встрече. Это не жутко и не странно», — написал другой ошарашенный пользователь.