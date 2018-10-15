Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Родившийся ребенок станет седьмым в очереди наследования британского престола после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма, его детей, то есть своих двоюродных братьев и сестры — Джорджа (2013), Шарлотты (2015), Луи (2017), и, наконец, своего отца, принца Гарри. Он также станет седьмым правнуком или правнучкой правящего монарха, Елизаветы II.