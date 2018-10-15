Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка
ТАСС, 15 октября. Внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления первенца весной 2019 года. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter Кенсингтонский дворец.
ТАСС, 15 октября. Внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления первенца весной 2019 года. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter Кенсингтонский дворец.
«Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года», — говорится в сообщении.
Родившийся ребенок станет седьмым в очереди наследования британского престола после принца Уэльского Чарльза, своего дяди принца Уильяма, его детей, то есть своих двоюродных братьев и сестры — Джорджа (2013), Шарлотты (2015), Луи (2017), и, наконец, своего отца, принца Гарри. Он также станет седьмым правнуком или правнучкой правящего монарха, Елизаветы II.
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