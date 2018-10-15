В Череповце скончался принц из Нигерии, женившийся на россиянке

«У Габриэля случился обширный инфаркт, он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался. Я обо всем узнала через два часа. Похороним Габриэля в Череповце на кладбище № 4, чтобы был поближе к семье, к детям. Родственники из Нигерии на похороны не приедут, слишком далеко, виза нужна, все это оформляется тяжело, долго… Дети малютки, им годик, они ничего пока не понимают», — рассказала она.