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17:16 (мск), источник: РИА Новости

Пес Шарик из Простоквашино представил в Инстаграме нового героя мультфильма

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Герой мультфильма «Возвращение в Простоквашино» пес Шарик рассказал о появлении Бобра в новой серии мультфильма на своей странице в Instagram, сообщает студия «Союзмультфильм».

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Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал, а позднее у пса Шарика появилась собственная страница в Instagram.

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«В своем официальном аккаунте Шарик показал нового героя “Простоквашино”, сделав с ним селфи. Им оказался Бобер. Этот персонаж уже появлялся в одной из серий классического “Простоквашино” (“Каникулы в Простоквашино”), где спас Шарика из воды. Что же будет делать Бобер в новых сериях, и какие у него будут отношения с героями, можно будет узнать совсем скоро — выход новой серии запланирован на 10 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

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