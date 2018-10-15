Пес Шарик из Простоквашино представил в Инстаграме нового героя мультфильма

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru . В конце мая «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал, а позднее у пса Шарика появилась собственная страница в Instagram.

«В своем официальном аккаунте Шарик показал нового героя “Простоквашино”, сделав с ним селфи. Им оказался Бобер. Этот персонаж уже появлялся в одной из серий классического “Простоквашино” (“Каникулы в Простоквашино”), где спас Шарика из воды. Что же будет делать Бобер в новых сериях, и какие у него будут отношения с героями, можно будет узнать совсем скоро — выход новой серии запланирован на 10 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы.