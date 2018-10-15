Почему мы дрожим от холода?

Источник: Spencer Backman/СС0

Дрожь — защитная реакция организма на понижение температуры тела. Она, кстати, свойственна всем теплокровным, не только человеку.

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Дело в том, что диапазон температур, в которых могут протекать биохимические реакции, обеспечивающие нашу жизнедеятельность, довольно узок. При повышенной температуре тела свою каталитическую активность теряют белки, то есть они перестают ускорять химические реакции, протекающие в организме. При пониженной температуре замедляются биохимические реакции, и чем ниже температура, тем больше вероятность, что они вовсе остановятся. В таком случае человек умрет.

Дрожь — наиболее эффективный способ «подогреть» организм. Скелетная мускулатура любого теплокровного, сокращаясь, производит определенную работу, в результате чего выделяется тепло. Дрожь позволяет соотнести затраты энергии и полученного тепла. При других видах работы скелетной мускулатуры, например беге, этот баланс сдвинут в сторону потраченной энергии. Именно поэтому замерзающие собаки не бегают кругами, чтобы согреться, а сворачиваются калачиком и дрожат — так они минимизируют потери тепла и энергии.

При внезапном похолодании тепло уходит с поверхности тела в окружающую среду. До определенного момента эта ситуация организмом не рассматривается как критическая.

Но если теплопотеря продолжается, включается первый из защитных механизмов: подкожная капиллярная сеть резко сужается, уменьшая подкожный ток крови.

Организм пытается сохранить тепло для жизненно важных органов — внутренних, жертвуя менее важными — поверхностными. Мы ощущаем холод. Если теплопотери на этом этапе не прекратятся, температура организма снижается. Обычно человек начинает дрожать, когда температура его тела падает примерно до 35 °C. Но бывает, что дрожь возникает и при более низкой температуре.

В любом случае, чтобы унять ее, необходимо ограничить теплопотери организма — например, теплее одеться.