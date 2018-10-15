В Белом доме повесили необычный портрет Дональда Трампа

Президенту США Дональду Трампу так понравилась картина, на которой он пьет колу с Авраамом Линкольном, что он распорядился распечатать постер и повесить его в Белом доме.

Картину, названную «Республиканский клуб», нарисовал художник Энди Томас из штата Миссури. На ней Дональд Трамп сидит в окружении десяти президентов-республиканцев, среди которых можно узнать Авраама Линкольна, Ричарда Никсона, Тедди Рузвельта и других.

Энди Томас известен портретами американских политиков. Постеры любого размера на основе его работ можно заказать в одном из американских онлайн-магазинов. Томас предполагает, что репродукцию Трампу показал политик из Калифорнии Даррелл Исса, портрет которого художник рисовал на заказ.

Больше всего Энди Томас был удивлен, когда Дональд Трамп лично позвонил ему, чтобы поблагодарить за свой портрет, который посчитал удачным.

«Он в основном сказал, что большинство его портретов ему не нравятся. И он прав. Его действительно тяжело рисовать», — рассказал художник.