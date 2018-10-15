oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx— Josh Billinson (@jbillinson) 15 октября 2018 г.
В Белом доме повесили необычный портрет Дональда Трампа
На картине «Республиканский клуб» Трамп изображен в окружении десяти
На картине «Республиканский клуб» Трамп изображен в окружении десяти
Президенту США Дональду Трампу так понравилась картина, на которой он пьет колу с Авраамом Линкольном, что он распорядился распечатать постер и повесить его в Белом доме.
Картину, названную «Республиканский клуб», нарисовал художник Энди Томас из штата Миссури. На ней Дональд Трамп сидит в окружении десяти
Энди Томас известен портретами американских политиков. Постеры любого размера на основе его работ можно заказать в одном из американских
Больше всего Энди Томас был удивлен, когда Дональд Трамп лично позвонил ему, чтобы поблагодарить за свой портрет, который посчитал удачным.
«Он в основном сказал, что большинство его портретов ему не нравятся. И он прав. Его действительно тяжело рисовать», — рассказал художник.
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