Ученые: почти во всех БАДах есть опасные для жизни компоненты

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Практически во всех биодобавках содержатся вещества, не заявленные в составе препарата, выяснили исследователи из Департамента общественного здравоохранения Калифорнии. Зачастую это компоненты, которые используются в лекарствах и могут иметь серьезные побочные эффекты. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В 2007—2016 годах Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов активно выпускало предупреждения относительно приема биодобавок. 46% из них касались препаратов для улучшения эрекции, 41% — биодобавок для похудения. Еще 12% относились к добавкам, якобы помогающим нарастить мышцы.

Исследователи отмечают, что проблема появления опасных биодобавок становится с каждым годом все более выраженной — 57% предупреждений касались препаратов, выпущенных после 2012 года.

«За последнее десятилетие, с тех пор, как я обратил внимание на проблему, я видел, как растет количество вредных биодобавок, — говорит доктор Питер Коэн, профессор Гарвардской медицинской школы. — Еще в 2009 году было известно менее 150 наименований добавок, содержащих незаявленные активные вещества. Сегодня их известно уже более 1000».

Более половины взрослых американцев принимают какие-либо биодобавки, отмечает автор исследования Мадхур Кумар. Ежегодно они тратят на это 35 млрд долларов.

FDA заявляет открыто — добавки не являются аналогами лекарств, ни отпускаемых по рецепту, ни находящихся в свободной продаже, и не должны рассматриваться как способ лечения и профилактики заболеваний.

FDA относит биодобавки, включая витамины, минералы, аминокислоты и ферменты, к продуктам питания, а не к лекарствам. И это играет важную роль.

С добавками дело обстоит совсем иначе, чем с лекарствами. Лекарства, отпускаемые по рецепту или без него, тщательно проверяются FDA. Биодоавки не проверяются FDA и для них нет требований безопасности или эффективности со стороны агентства, которым они должны удовлетворять прежде, чем попадут в руки потребителей. Питер Коэн профессор Гарвардской медицинской школы

FDA возлагает ответственность за безопасность, состав биодобавок и их маркировку на плечи производителей, поясняют исследователи. Это значит, что, хотя FDA имеет право отозвать с рынка любую добавку, наносящую вред потребителям, это может произойти только после того, как о нанесенном вреде станет известно. Это повышает риск возникновения широкого спектра побочных эффектов, связанных с употреблением добавок, содержащих незаявленные вещества — инсульта, почечной недостаточности, поражения печени, образования тромбов и даже смерти.

По словам авторов работы, прием биодобавок приводит в отделения неотложной помощи 23 тыс. американцев в год. Еще 2000 оказывается необходима госпитализация.

Исследователи проанализировали данные о биодобавках, собранные FDA за последнее десятилетие. Оказалось, что за это время агентство вынесло почти 800 предупреждений 147 компаниям, чьи биодобавки содержали незаявленные активные компоненты, способные нанести вред потребителям. В 20% случаев таких компонентов было больше одного.

Так, биодобавки для повышения потенции нередко содержали силденафил — действующее вещество «Виагры». А в 85% биодобавок для снижения веса содержался сибутрамин, вещество, пропавшее с рынка еще в 2010 году из-за тяжелых побочных эффектов для сердечно-сосудистой системы.

Почти в 90% добавок для увеличения мышечной массы содержались стероиды или их схожие по действию компоненты.

По словам Коэна, в этой ситуации необходимо изменение законодательства, которое позволит FDA контролировать биодобавки. Пока же он рекомендует проконсультироваться с врачом перед их приемом — возможно, в них вообще нет необходимости.

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«Если врач не советует вам принимать биодобавки, то, скорее всего, для вас они будут бесполезны, — подчеркивает он. — Тем не менее, своим пациентам, которые хотят их принимать, я советую выбирать те, на упаковке которых указан лишь один ингредиент, и избегать тех, которые претендуют на вмешательство в здоровье — например, обещают укрепить иммунитет ли увеличить мышечную массу».

О том, что средства для улучшения эрекции содержат опасные вещества, «Газета.Ru» писала еще в 2015 году.

Российские ученые купили несколько таких БАДов в аптеках и, проанализировав их состав, выяснили — многие содержат тадалафил и силденафил, причем в некоторых эти вещества спрятаны в оболочке капсулы.