Здравствуй, смерть: на автомате с напитками написали ошибочный слоган

В Новой Зеландии на торговом автомате с кока-колой по ошибке сделали надпись, означающую «Здравствуй, смерть».

К такому результату привела попытка совместить язык маори с английским. На автомате сделали надпись «Kia ora, mate». Первые два слова означают приветствие на языке маори. «Mate» на английском — это «приятель», но с языка маори оно переводится как «смерть».

Фотографию, сделанную в Международном аэропорту Окленд, распространили в соцсетях. Она вызвала острую реакцию пользователей. «Тот момент, когда мировой гигант, продающий сладкую газировку, сказал правду», — написал один из подписчиков Гарета Сеймура, сделавшего фото. Другой отметил: «Это означает смерть для многих коренных народов», подразумевая постепенную утрату языка и культуры маори.

Маори — один из трех государственных языков Новой Зеландии, наряду с английским и жестовым. Как отметил Сеймур, фразу «Здравствуй, приятель» на языке маори следовало писать так: «Kia ora e hoa».