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15:38 (мск), источник: Ведомости

Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина

Чиновник Минпромторга награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», а руководитель «НАМИ» — орденом Невского.

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Президент Владимир Путин наградил директора департамента Минпромторга Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского. Копия указа главы государства от 11 октября размещена на портале правовой информации.

Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта “Единая модульная платформа”, позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», отмечается в указе.

Чиновник Минпромторга и гендиректор ФГУП «НАМИ» являются по страдавшими по уголовному делу, возбужденному против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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