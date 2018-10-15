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16:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Новой Зеландии пьяный голубь стал птицей года

Новозеландского плотоядного голубя (это, кстати, научное название) подводит любовь к перебродившим плодам. Наевшись таких фруктов, голуби часто падают с деревьев в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: FOREST & BIRD

В Новой Зеландии этого голубя выбрали птицей года, сообщили организаторы конкурса.

В этом году конкурс проходил при поддержке актера Стивена Фрая и комика Билла Бэйли, у одной из птиц-участниц даже был профиль в приложении для знакомств Tinder.

Кереру (новозеландский плотоядный голубь) — один из немногих видов новозеландских птиц, который не находится под угрозой исчезновения.

Что же это за птица?

«У этих птиц репутация больших и неуклюжих, они похожи на клоунов», — рассказала Би-би-си Меган Хубшер из организации защитников животных «Forest & Bird».

Голуби любят фрукты, которые в определенный момент перезревают и начинают бродить. От забродивших плодов голуби пьянеют.

«Есть очень много видео с пьяными кереру, которые еще и ведут себя комично, — улыбается Хубшер. — В этом часть их обаяния, они очень симпатичные птицы».

Источник: FOREST & BIRD

Кереру обитают на всей территории Новой Зеландии и в целом вполне хорошо и привольно себя чувствуют.

«Только в некоторых частях страны, где недостаточно регулируют численность хищных животных, у голубей возникают проблемы из-за того, что крысы или опоссумы поедают их яйца или птенцов из гнезда», — объясняет Хубшер.

Но есть одно исключение: «На самом деле только одна из пяти эндемичных для Новой Зеландии птиц находится в безопасности. Это означает, что 80% птиц грозит исчезновение, и их выживанию нужно уделять много внимания».

Почему вообще выбирают птицу года?

Вся кампания по выбору новозеландской птицы года была затеяна для привлечения общественного внимания к будущему новозеландских видов пернатых и угрозам, с которыми они сталкиваются.

Голосование привлекло внимание и в мире.

Знаменитости активно высказывались о своих симпатиях. Стивен Фрай поддержал совиного попугая (какапо) — в природе осталось всего 150 особей, а Билл Бэйли выступил за бескрылую султанку (такахе).

Еще у одного вида птиц — черного ходулочника — появился профиль в приложении для знакомств Tinder. Ходулочника пригласили на 500 свиданий.

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К сожалению, известно лишь о 123 особях черного ходулочника, все они проживают на Южном острове.

По словам Меган Хубшер, кампания в защиту новозеландских птиц ширится, с каждым годом внимание к ней в мире растет.

В Новой Зеландии — особое отношение к птицам, считает Хубшер. Национальным символом является птица киви, в стране полагают, что ощущение и понимание того, что природа страны уникальна — это часть национального самосознания.

«Даже на всех новозеландских денежных купюрах изображены птицы, они для нас являются чем-то особенным».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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