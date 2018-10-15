Семь вещей, которые нужно знать о своем голосе
Вы слышите свой голос каждый день, но много ли вы о нем знаете?
Вы слышите свой голос каждый день, но много ли вы о нем знаете?
Каждый голос уникален. Мы слышим свой каждый день, но много ли мы знаем о том, как он устроен?
Наш голос удивительно универсален. С его помощью можно общаться, петь или позвать на помощь. Мы пользуемся этим инструментом каждый день, но что мы знаем о том, как он устроен?
Программа
Дети начинают подсознательно имитировать акцент своих родителей еще в утробе матери.
Как выяснили ученые, изучив плач французских и немецких младенцев, ноты, которые они издают при плаче, соответствуют тональным особенностям их родного языка.
Они доказали, что дети из разных стран плачут
Ваш голос берет начало в грудной клетке, при прохождении воздуха из легких через гортань.
Две складки мышечной ткани — голосовые связки — вибрируют, когда воздух проходит через них, издавая странный звук, напоминающий жужжание.
Мужские голоса ломаются в период полового созревания, когда голосовые складки растут и утолщаются. Часть голосового аппарата сдвигается вниз в горле и становится видимой через кожу, образуя кадык.
Женщины проходят через похожие перемены, хотя и не такие сильные, когда у них наступает менопауза. В некоторых случаях женский голос тоже может стать ниже.
Чем больше вам
Например, если мужчине понравилась женщина, зачастую в разговоре с ней он будет бессознательно немного повышать голос.
С возрастом, как и остальные мышцы, ваши голосовые связки становятся слабее. Воздух проходит через них, даже когда они закрыты, поэтому голос приобретает сиплое звучание.
Это также означает, что человек теряет способность говорить длинными фразами — на них просто не хватает дыхания.
Кроме того, по мере того как мышцы слабеют, голос может стать выше.
Хорошая новость в том, что голос стареет медленнее, чем его носитель.
Пытаясь угадать возраст человека по голосу, люди по статистике почти всегда ошибаются, приуменьшая возраст говорящего на несколько лет.
Как и весь организм в целом, голосовой аппарат нуждается в регулярных тренировках.
Чтобы ваши связки оставались в форме, попробуйте следующие упражнения:
Если регулярно выполнять эти упражнения, ваш голос останется здоровым и сильным. Впрочем, того же результата вы добьетесь, например, вступив в хор.