Аксенов пожелал сирийскому народу победы

Делегация Крыма, возглавляемая Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

«Мы не сомневаемся, что сирийский народ под руководством своего президента Башара Асада и при поддержке России и нашего президента Владимира Владимировича Путина одержит победу в вооруженном конфликте, который изматывает страну уже не первый год», — написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.