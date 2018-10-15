Археологи нашли корабль викингов, спрятанный под землей

Археологи из Норвегии обнаружили 20-метровый корабль викингов, «похороненный» в древнем кургане возле города Халден.

Находка была сделана с помощью георадара при исследовании курганов в 150 км к югу от Осло. Корабль скрывался под полуметровым слоем земли. Это один из самых крупных кораблей викингов из когда-либо обнаруженных в Норвегии.

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Ученые из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) отметили, что это уникальное открытие поможет пролить свет на средневековые «экспедиции» викингов.

Находка определенно имеет форму лодки, но пока нельзя сказать, как сохранилось дерево. Ранее в Норвегии было найдено всего три корабля викингов в хорошем состоянии. Все они выставлены в музее близ Осло.

Викинги были скандинавскими мореходами, совершавшими морские походы в VIII—XI в еках. Считается, что выплывать за пределы родных земель их толкало перенаселение и голод. Обычно они хоронили своих вождей в лодке на дне кургана.