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19:07 (мск), источник: Интерфакс

Глава РВИО призвал воздержаться от проката фильма «Праздник»

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — В Российском военно-историческом обществе (РВИО) призывают не показывать фильм «Праздник», действие в котором происходит в блокадном Ленинграде, в Минкультуры «Интерфаксу» сообщили, что при выдаче прокатного удостоверения будут руководствоваться законодательством.

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«Мы, РВИО, выступаем за то, чтобы такой фильм не был показан в нашей стране. Мы считаем, что показ таких фильмов — это кощунство в отношении нашей истории. Смешивать с грязью героическую историю блокадного Ленинграда категорически недопустимо. Авторы фильма, на наш взгляд, перевирают историю. Мы должны читать документы и основываться на фактах», — сказал «Интерфаксу» научный директор РВИО Михаил Мягков в понедельник.

Он отметил, что «все, что мы видим в фильмах, подобных “Празднику”, это фальшивка, которая является частью информационной войны против современной России».

Опорочить нашу историю, тем более в ключевой момент, Великую Отечественную войну, это сегодня, в том числе, направлено на моральное разоружение нашего народа. (…) Фильм художественный, но в нем должна присутствовать историческая правда. Иначе это будет фальсификация, которая будет работать против национальной идентичности.
Михаил Мягков
научный директор РВИО

Отвечая на вопрос, не преждевременно ли судить о картине, собеседник агентства ответил отрицательно. «То, что мы видели, что представлено в отрывках сюжета, что автор говорил о фильме, что уже написано о фильме, позволяет нам такое говорить», — сказал Мягков.

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В свою очередь в Минкультуры «Интерфаксу» привели слова директора департамента кинематографии Ольги Любимовой, которая отметила, что ведомство будет руководствоваться исключительно действующим законодательством при выдаче прокатного удостоверения.

«Говорить о выдаче прокатного удостоверения фильму “Праздник”, полагаю, пока некорректно. Как минимум до обращения создателей картины в Минкультуры России. Также позволю себе напомнить, что при выдаче прокатных удостоверений Минкультуры России руководствуется исключительно действующим законодательством», — сказала она.

Автор сценария и режиссер фильма Алексей Красовский ранее написал в своем аккаунте в фейсбуке, что картина уже снята. «Фильм “Праздник” уже снят, денег у государства не брали от слова совсем, продюсером выступили мы с оператором. (…) Мебель и реквизит одолжили у “Ленфильма”, где сценарий читали кажется все и признаков разжигания не заметили тоже. (…) Словом, коренных петербуржцев, которые нам помогли, было много, никто не плевал в спину и не отговаривал снимать. (…) Фильм, извините, все-таки о любви», — написал режиссер.

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Позднее он добавил, что создатели картины снимали комедию не о блокадном Ленинграде. «Место действия не равно сюжет», — пояснил режиссер.

Средства на фильм собиралась, в частности, с помощью краудфандинга. «Конечно, как только был написан сценарий, мы предпринимали попытки найти деньги на съемки обычным способом, стучась в двери больших студий, однако после скандалов вокруг “Матильды” и “Смерти Сталина” продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с “блокадой” слово “сатира”. Поэтому мы решили снять это кино сами», — отмечали создатели.

Действие в фильме происходит в блокадном Ленинграде 31 декабря. В загородном доме семьи Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек, которые намерены встретить Новый год. В картине снялись Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

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