Глобальное потепление может оставить Землю без пива, заявляют ученые

Источник: РИА Новости

«Конечно, у глобального потепления есть масса более серьезных последствий, и повышение цены на пиво будет пустяком по сравнению с ними. С другой стороны, пиво пьют везде, нам становится все жарче, и исчезновение возможности освежить себя в жаркий день бьет по самолюбию особенно больно», — заявил Стивен Дэйвис (Steven Davis) из университета Калифорнии в Ирвине (США).

Жертвы климата

Климатологи и биологи достаточно давно считают, что глобальное потепление и связанный с ним рост концентрации углекислоты в атмосфере в целом благотворно повлияет на растения. В частности, эффективность фотосинтеза повысится, что позволит им запасать больше питательных веществ и быстрее расти.

Подобные изменения в их жизни сегодня считаются безусловным плюсом для сельского хозяйства и выживания человечества, однако они основаны на том предположении, что рост в доле СО2 в атмосфере не изменит ничего, кроме продуктивности растений.

Уже сегодня можно сказать, что снижение уровня осадков и числа опылителей резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии, а повышение активности вредителей будет уносить до четверти урожая в Европе.

Дэвис и его коллеги заинтересовались тем, как глобальное потепление и связанные с ним феномены, в том числе наводнения, волны жары и засухи, будет влиять на рост ячменя, большая часть которого сегодня выращивается на севере Великих равнин США, в Европе, России, Австралии и в Канаде.

Собрав данные по чувствительности ячменя к различным сдвигам в уровне осадков, высоким и низким температурам, а также к этим климатическим катаклизмам, ученые просчитали, как изменится его урожайность в главных житницах планеты при отсутствии борьбы с глобальным потеплением и при исполнении Парижских соглашений.

Конец вечности

Как показали эти расчеты, общая урожайность ячменя упадет на 17% в том случае, если температуры будут расти очень быстро, причем сильнее всего будут затронуты два района — центральные регионы Европы и юг Канады.

С другой стороны, что интересно, север США и южные регионы Сибири, а также Урал и Поволжье наоборот, станут более привлекательными для выращивания ячменя — здесь урожайность этого злака может вырасти на 50−60%. Если же Парижские соглашения будут исполнены в полном объеме, производство ячменя в среднем упадет достаточно слабо, на 4−5%, но некоторые регионы все равно переживут серьезное падение в урожайности.

Большая часть ячменя, как отмечают ученые, используется сегодня для откорма скота. Его недостаток, по мнению климатологов, будет восполнен тем, что часть «пивных» посадок ячменя будет перепрофилирована на более важное и выгодное производство мяса.

В результате этого поставки ячменя на пивные заводы Ирландии, Бельгии, Чехии и Германии, импортирующие этот злак, уменьшатся на 27−38%. Это вызовет своеобразный дефицит пива и заметно повысит цены на его напиток в этих государствах.

К примеру, в целом по миру цены на пиво увеличатся примерно в два раза, а в Ирландии они могут вырасти примерно в 6,5 раза.