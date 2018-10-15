Кадыров оценил танец Макрона и Пашиняна и пригласил их в Грозный

Источник: РИА Новости

Кадыров сообщил, что является большим любителем национальных танцев. Он отметил, что «язык и танец — одни из обязательных условий сохранения народа». По мнению главы Чечни, танцы объединяют и сплачивают народы Кавказа.

«Почему затронул сегодня данную тему? Вспомнил о ней, увидев, как дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев Пашинян и Макрон. Это навело меня на мысль, что танец “Пашинян — Макрон” мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели», — написал он в Telegram.

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Кадыров рассказал, что в понедельник в Грозном открывается международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева. Он отметил, что в Чечне бывают и другие фестивали культуры и искусства с участием почётных гостей — глав регионов и федеральных политиков.