Кадыров оценил танец Макрона и Пашиняна и пригласил их в Грозный
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором
Кадыров сообщил, что является большим любителем национальных танцев. Он отметил, что «язык и танец — одни из обязательных условий сохранения народа». По мнению главы Чечни, танцы объединяют и сплачивают народы Кавказа.
«Почему затронул сегодня данную тему? Вспомнил о ней, увидев, как дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев Пашинян и Макрон. Это навело меня на мысль, что танец “Пашинян — Макрон” мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели», — написал он в Telegram.
Кадыров рассказал, что в понедельник в Грозном открывается международный
«Будем рады видеть и