Сотрудники петербургского бистро узнали в Руслане Боширове своего коллегу

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Он рассказал «Дождю», что работал вместе с ним в бистро «Гарсон» в 2000 году. По словам господина Евдокимова, настоящее имя Руслана Боширова — Александр Мишкин (ранее это имя называли The Insider и Bellingcat).

Арт-консультант описал бывшего коллегу как «общительного, в меру открытого, в меру циничного» человека. Он рассказал, что тот учился на врача, предположительно в Военно-медицинской академии имени Кирова, и «давал какие-то рекомендации по здоровью». Ранее господин Евдокимов опубликовал пост в Facebook с призывом к бывшим коллегам подтвердить, что «сотрудник ГРУ» был официантом в «Гарсоне». Несколько человек в комментариях заявили, что помнят и узнали его. Александра Мишкина также узнала администратор кафе, которое находится в здании «Гарсона».