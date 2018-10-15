Сотрудники петербургского бистро узнали в Руслане Боширове своего коллегу

Он рассказал «Дождю», что работал вместе с ним в бистро «Гарсон» в 2000 году. По словам господина Евдокимова, настоящее имя Руслана Боширова — Александр Мишкин (ранее это имя называли The Insider и Bellingcat).
Арт-консультант описал бывшего коллегу как «общительного, в меру открытого, в меру циничного» человека. Он рассказал, что тот учился на врача, предположительно в Военно-медицинской академии имени Кирова, и «давал какие-то рекомендации по здоровью». Ранее господин Евдокимов опубликовал пост в Facebook с призывом к бывшим коллегам подтвердить, что «сотрудник ГРУ» был официантом в «Гарсоне». Несколько человек в комментариях заявили, что помнят и узнали его. Александра Мишкина также узнала администратор кафе, которое находится в здании «Гарсона».
По данным The Insider и Bellingcat, Александр Мишкин — военный врач и сотрудник Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Он родился 13.07.1979 года в селе Лойга, в Архангельской области. Позже переехал в Санкт-Петербург, где окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова в 2003 или 2004 годах с медицинской степенью и званием старшего лейтенанта. В период с 2007 года по 2010-й был завербован ГРУ, переехал в Москву и получил тайную личность, утверждают расследователи.