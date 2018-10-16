Собственникам проблемных банков хотят ограничить выезд за рубеж
Собственникам и
Собственникам и
Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщил «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков. По словам парламентария, законопроект будет готов в осеннюю сессию. ЦБ концептуально поддержал документ.
Речь идет не только о владельцах кредитных организаций, у которых отозвана лицензия, но также о банках, к финансовой деятельности которых у ЦБ возникли вопросы.
По мнению юристов, новация позволит сохранить капитал в стране. Однако ряд аналитиков опасаются, что регулятор станет злоупотреблять правом ограничения на выезд.