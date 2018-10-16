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04:02 (мск), источник: Известия

Собственникам проблемных банков хотят ограничить выезд за рубеж

Собственникам и топ-менеджерам банков, к финансовой устойчивости которых у ЦБ возникают вопросы, планируется ограничить выезд за рубеж.

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Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщил «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков. По словам парламентария, законопроект будет готов в осеннюю сессию. ЦБ концептуально поддержал документ.

Речь идет не только о владельцах кредитных организаций, у которых отозвана лицензия, но также о банках, к финансовой деятельности которых у ЦБ возникли вопросы.

По мнению юристов, новация позволит сохранить капитал в стране. Однако ряд аналитиков опасаются, что регулятор станет злоупотреблять правом ограничения на выезд.

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