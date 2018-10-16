ПФР избавят от «молчунов»

В рамках концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) Пенсионный фонд России (ПФР) может лишиться функции страховщика граждан по накопительной пенсии — ЦБ и Минфин хотят передать ее ВЭБу. ВЭБ продолжит управлять накоплениями «молчунов», но также может создать свой фонд по образцу НПФ, где накопления будут формироваться. Сильными позициями такого фонда, функционирующего по модели НПФ, будет косвенное участие государства в капитале, однако компетенции в сфере привлечения новых клиентов у него пока слабые, отмечают участники рынка.

Замминистра финансов Алексей Моисеев прояснил судьбу пенсионного бизнеса ВЭБа, управляющего накоплениями «молчунов», в рамках разрабатываемой концепции индивидуального пенсионного капитала. Сейчас страховщиком этих граждан выступает ПФР.

ВЭБ, как государственная управляющая компания (ГУК), продолжит, по словам господина Моисеева, управлять средствами граждан, которые не определились с выбором негосударственного пенсионного фонда (НПФ), но не только.

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«Минфин и ЦБ солидарны, что ВЭБ должен стать страховщиком “молчунов” и клиентов частных управляющих компаний, а также вести их счета. Соответственно, все полномочия ПФР по накопительной пенсии должны быть переданы в ВЭБ», — заявил «Ъ» Алексей Моисеев.



Дискуссия о будущем системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) развернулась в рамках подготовки к введению системы ИПК. Впервые ее публично представили ЦБ и Минфин осенью 2016 года, но базовые положения остались неизменными к настоящему времени. Перешедший в ИПК гражданин получает в качестве своего первого взноса накопления по ОПС.

Планируется, что новая система начнет действовать с 2020 года, однако до сих пор законопроект не предоставлен на рассмотрение гражданам и участникам рынка.

Одним из сложных моментов пенсионной реформы является то, что в переходный период уже сформированные у граждан «старые» пенсионные накопления, которые они не пожелают конвертировать в пенсионный капитал, и новые средства ИПК должны будут существовать параллельно. Как отметил Алексей Моисеев, «регулироваться все средства по ИПК и по деньгам “молчунов” будут одинаково». Как рассказал источник «Ъ», знакомый с ходом дискуссии о будущем пенсионной системы, «ВЭБ будет вести реестры граждан и управлять деньгами “молчунов”, пока все обязательства не будут выполнены и деньги не будут выплачены. То есть у ВЭБа останутся только обязательства по этим людям».

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