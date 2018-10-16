Обреченная на подвиг: как Россия оказалась одна против всей Европы
165 лет назад началась Крымская война.
165 лет назад началась Крымская война.
16 октября 1853 года Турция объявила войну России. Правда, у султана фактически не было иного выхода — Николай I сделал все возможное, чтобы это произошло. Вскоре в конфликт на стороне Османской империи вступили Англия, Франция и Сардинское королевство, а Пруссия и
Существовавшая на тот момент система отношений в Старом Свете сформировалась после наполеоновских войн и вошла в историю как Венская. Ее контуры были определены на знаменитом «танцующем» дипломатическом конгрессе в столице Австрии в 1815 году, но неожиданное возвращение Бонапарта с Эльбы не позволило странам окончательно подписать договор.
Впрочем, это уже была формальность, которую уладили осенью 1818 года на конгрессе в Аахене. Целью новой системы стало предотвращение большой европейской войны, для чего предлагалось все возникающие континентальные проблемы решать путем переговоров пяти ведущих стран — России, Англии, Австрии, Пруссии и Франции. Образно это назвали «европейским концертом», в котором, как в оркестре, каждый играет свою партию для создания единой симфонии под названием «мирная и счастливая Европа».
Основополагающим принципом «пентархии» — власти пяти — стало взаимоуважение и добровольное соблюдение «баланса сил» между ведущими игроками. Второй целью было сохранение существующих империй и недопущение революций — «великие державы» договорились не поощрять
Николай политику брата по отношению к Османской империи не разделял, и грекам помог. По Адрианопольскому мирному договору, который увенчал успешную для России войну 1828−29 годов, Греция получила независимость, а Сербия и Дунайские княжества (Молдавия и Валахия) — автономию. При этом, Николай действовал вполне в духе Венской концепции, согласуя свои решения с европейскими державами и не нарушая баланс сил и интересов. Россия даже отказалась от больше части захваченных нашими войсками территорий.
Восточный, как его принято было называть, а по сути, Османский вопрос, стоял в европейской повестке несколько особняком. Венский конгресс его не рассматривал, да и в Священный союз императоров султана по религиозным соображениям не пригласили.
В то же время, она не могла не быть частью большой политики, поскольку свои интересы в отношении огромной Турции в той или иной степени имели все ведущие европейские страны, разве что, кроме Пруссии. Австрия прямо соседствовала с Османской империей, имея с ней множество территориальных споров на Балканах и была не против разжиться за ее счет. Англия стремилась контролировать Египет и мечтала о создании Суэцкого канала (его начали строить как раз во время Крымской войны, правда, французы), но более всего заботилась о своих колониальных владениях, граничащих с Россией и Османской империей на
Благополучие «владычицы морей» строилось на торговле между востоком (Азией) и западом (Европой), посему земли, лежавшие посередине, в любом случае были в сфере их интересов. Собственно, как и Франции, которой очень хотелось закрепиться в Леванте. К тому же, в 1852 году президент
Но это лишь интересы, а на деле существовала пусть и застрявшая в средневековье, но большая и многолюдная Османская империя. И никто из европейских правителей не мог позволить себе излишнюю активность, памятуя о пресловутом «балансе сил». Все старались влиять на ситуацию негласно. За взятки в Стамбуле можно было получить выгодные концессии, таможенные послабления, льготы на торговлю
В 1844 году Николай побывал в Лондоне и откровенно предложил
В отличие от своего брата Александра, Николай политиком не был. Он не любил интриговать и хитрить — это не вписывалось в его систему ценностей. Он всегда оставался честным солдатом, а кодекс рыцаря предполагал открытое противостояние с врагами. И людей вокруг себя Николай подбирал по тем же принципам: он ценил преданность, управляемость, порядок, четкое выполнение приказов. Творчество и инициатива поощрялась лишь в рамках, установленных должностным регламентом. Наверное, в этом были свои плюсы, но минусов оказалось больше.
Бюрократизм, равнодушие и корысть пронизали все уровни государственной службы, большинство проектов существовали лишь на бумаге, реальные же дела были невероятно затруднены бумажной чиновничьей волокитой и поборами. Казнокрадство никуда не делось, просто оно приобрело иные, государственные масштабы. И особенно это стало заметно в военной отрасли, где русская армия стремительно отставала от конкурентов.
«Генералы всегда готовятся к прошлой войне» — грустно констатировал много лет спустя Уинстон Черчилль, и его афоризм удивительным образом подходил к ситуации николаевской России. Наш генералитет, в юности ходивший в лихие штыковые и кавалерийские атаки под Бородино и Лейпцигом, жил категориями наполеоновских войн, хотя мир уже был другим. Мы прозевали революцию в стрелковом вооружении — на смену гладкоствольным ружьям пришли нарезные винтовки Тувена и конические пули Менье. Дальность и мощь их выстрелов в четыре раза превосходила образцы, стоявшие на вооружении нашей армии. И не то чтобы в России о них не знали, просто относились с пренебрежением.
Нарезные штуцеры были в арсенале нашей армии, но в небольшом количестве и использовались в основном
Николай стремился максимально оградить страну от иностранного влияния, боялся «крамолы либерализма». Это легко объяснить, если вспомнить что его царствование началось с восстания декабристов. Добровольный изоляционизм и ставка на свои силы тормозили развитие промышленности, и приводили к технологической отсталости. Это уже не говоря, о совершенно вопиющем для европейского цивилизованного общества крепостном праве, отмену которого правительство Николая вроде бы готово было обсуждать, но решений не принимало. Хотя к 1850 году уже все страны Старого Света избавились от этого рудимента средневековья.
Перелом в политике Николая произошел на рубеже 1840-х — 1850-х годов. То ли четверть века у власти притупили в нем чувство реальности, то ли успешный рейд 140-тысячной армии генерала Ивана Паскевича по Венгрии в 1848 году сыграл с императором злую шутку. Русские войска буквально спасли Австрийскую монархию, вернув на качающийся трон восемнадцатилетнего
Сам факт ввода войск вполне вписывался в концепцию «европейского концерта» и «Священного союза», если бы не одно «но» — этот шаг Николай предпринял без традиционных консультаций с остальными членами «пентархии». Другое дело, что три участника этого союза — Австрия, Франция и Пруссия сами оказались захлестнуты революционной волной, но все же готовность России к вооруженному вторжению впечатлила и насторожила Европу. А успех операции окрылил русских патриотов.
Камнем преткновения стала Турция. 9 января 1853 года Николай в беседе с послом Британии в Петербурге сэром Гамильтоном Сеймуром снова поднимает вопрос о договоренности стран на случай краха Османской монархии. Именно в этом разговоре император образно назвал Турцию «больным человеком Европы», который в любой момент может умереть. Император просил донести до британского правительства российские предложения на этот случай: славянские области на Балканах — становятся отдельными государствами под протекторатом (защитой) России. Египет и Крит достаются Англии. С другими участниками «европейского концерта» Николай считаться не собирался, видимо, полагая, что после недавних событий они уже не являются серьезными игроками. По слухам, посол был так изумлен прямотой императора, что выходя из кабинета, оступился и упал. Но материалы в Лондон, естественно, отправил.
Николай был уверен, что
Относительно позиции Австрии, Николай тоже заблуждался. Пусть в войну на стороне коалиции
И нельзя сказать, что императора не предупреждали. Например, канцлер и министр иностранных граф Карл Васильевич Нессельроде в письме к нашему послу в Лондоне барону Филлипу Ивановичу Бруннову от 2 января 1853 года прямо писал, что активность России на турецком направлении может иметь пагубные последствия. Причем, картину он излагал весьма точно. Канцлер исходил из той мысли, что новый император Наполеон III «не может не питать завоевательных стремлений», но агрессия в Западной Европе «вызвала бы несомненную коалицию против Франции, которая могла бы повлечь за собой новое падение династии Наполеонидов». Поэтому ему оставалось только обратиться на Восток. Такое предприятие, по мнению канцлера, могло показаться Наполеону легко осуществимым. «Соединенные морские силы Турции, Англии и Франции будут иметь большой перевес над русским флотом. Проникнуть в Черное море, разорить там русскую торговлю, сжечь приморские города, снабдить подкреплениями кавказских горцев, — все это, соединившись втроем, не требует очень разорительных жертв…».
Однако Николай до поры пребывал в счастливом неведении и действовал исходя из личных представлений о реальности. Осторожные советы престарелого канцлера (Нессельроде было уже за семьдесят) на императора впечатления не произвели. В феврале1853 года Россия направила в Стамбул посольство во главе с адмиралом Александром Сергеевичем Меньшиковым, для предъявления требований османскому султану: закрепить за православными приоритет над христианскими святынями в Иерусалиме и признать протекторат России над православными подданными Османской империи. Они составляли почти треть населения страны.
Первый вопрос был связан с требованием Франции предоставить преференции в служении и ключи от спорных храмов Иерусалима католическим священникам. Но это был, скорее, жест: по большому счету спор христианских конфессий не интересовал турок, но они могли таким образом выразить свое благожелательное отношение к французам (католикам) или русским (православным). Второе же требование было для султана совершенно неприемлемым. Гарантом безопасности православных подданных Османской империи считался сам султан, и требование добровольно уступить эти права другому монарху были как невыполнимым, так и оскорбительным. При этом турки понимали, что ожидаемый отказ станет поводом к войне, а османская армия находилась в процессе реформирования и к боевым действиям была не готова. Во всяком случае, в одиночку.
Началась игра с затягиванием переговоров и консультациями с представителями Франции и Англии для получения гарантий военной помощи. Россия в этих дипломатических хитросплетениях участия не принимала, Меншиков вел себя нарочито дерзко. В итоге, он демонстративно вернулся на ожидавший его корабль, надеясь вынудить турок дать конкретный ответ. Подождав несколько дней и не дождавшись турецкой делегации, адмирал покинул Стамбул.
1 июня 1853 года Николай разорвал дипломатические отношения с Турцией, а через два дня 80-ти тысячный русский корпус без объявления войны пересек границу, чтобы взять дунайские княжества Молдавию и Валахию «в залог, доколе Турция не удовлетворит справедливым требованиям России». Канцлер Нессельроде умолял Николая не предпринимать активных шагов в Европе, а ограничиться действиями против Турции на Кавказе, что «великие державы» готовы были не замечать, но император был неумолим.
Вскоре представители Англии, Франции, Пруссии и Австрии собрались в столице последней и приняли совместное решение, известное как Венская нота. Это была последняя попытка избежать большой войны, и дать возможность всем выйти из щекотливой ситуации не потеряв лицо. В духе Венской системы. Николай вроде бы готов был на соглашение с европейцами, но не желал ни в чем уступать туркам, считая это потерей чести. Султан же просил минимальных изменений в формулировках, спасая свое достоинство.
Ситуация опять зашла в тупик, хотя Николай уже начинал понимать, что, по всей видимости, ему предстоит иметь дело не только с турками. Понимал это и
Но вскоре стало ясно, что они готовы к вооруженному конфликту. Даже Австрия открыто заявила, что готова ударить не по туркам (а Николай в письме предлагал
Оборона Севастополя и Петропавловска будут заведомо безнадежными кампаниями, в которых русским воинам кровью придется расплачиваться за амбиции и ошибки своего монарха. Они не могли победить в той войне, но им удалось спасти честь русского оружия.