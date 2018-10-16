Митинги не для детей: в Госдуме обсуждают новые штрафы
Законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции готовится к первому чтению.
Законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции готовится к первому чтению.
За вовлечение детей в несанкционированные митинги и шествия предлагается ввести наказание. Штрафы для организаторов составят от 30 тыс. до 500 тыс. рублей. Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях планирует сегодня на своем заседании поддержать думский комитет по госстроительству и законодательству, рассказали «Известиям» в комитете.
Законопроект планируется рекомендовать к принятию в первом чтении, уточнили в комитете. Поправки в КоАП в середине мая 2018 года в Госдуму внесла группа
— Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест.
Он выразил надежду, что проект позволит минимизировать число детей, которых вовлекают в несанкционированные акции.
По проекту за нарушителям нормы будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток.
Протоколы о правонарушениях будут составлять сотрудники полиции, а рассматривать дела — суды, следует из документа.
Летом с такими аргументами согласились и в правительстве, назвав проект актуальным и заслуживающим поддержки.
Существуют определенные политические силы, которые в угоду собственным интересам цинично и целенаправленно используют детей, склоняют их к противоправным действиям, говорит один из авторов документа Шамсаил Саралиев («Единая Россия»).
Адвокат Полина Павлова усомнилась, что новая статья КоАП будет работать в предлагаемой формулировке.
— Понятие «вовлечение несовершеннолетних» очень размыто и влечет за собой определенные риски в правоприменении, нет четкой трактовки, что подразумевается под этим авторами законопроекта, — рассуждает она.
В связи с этим будет затруднительно доказать вину организаторов акций, отмечает адвокат.
Евгений Ревенко не исключает, что формулировки законопроекта будут скорректированы ко второму чтению законопроекта.