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02:43 (мск), источник: Известия

Митинги не для детей: в Госдуме обсуждают новые штрафы

Законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции готовится к первому чтению.

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Источник: РИА "Новости"

За вовлечение детей в несанкционированные митинги и шествия предлагается ввести наказание. Штрафы для организаторов составят от 30 тыс. до 500 тыс. рублей. Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях планирует сегодня на своем заседании поддержать думский комитет по госстроительству и законодательству, рассказали «Известиям» в комитете.

Законопроект планируется рекомендовать к принятию в первом чтении, уточнили в комитете. Поправки в КоАП в середине мая 2018 года в Госдуму внесла группа депутатов-единороссов во главе с Аленой Аршиновой, Евгением Ревенко и Ольгой Окуневой. Они предложили установить дополнительную ответственность для организаторов несанкционированных публичных мероприятий — за вовлечение несовершеннолетних. Автор документа Евгений Ревенко полагает, что «вовлечением» будет считаться агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.

— Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест.

Он направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей грязной работой, — заявил «Известиям» депутат.

Он выразил надежду, что проект позволит минимизировать число детей, которых вовлекают в несанкционированные акции.

По проекту за нарушителям нормы будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Компаниям-организаторам будет полагаться денежное наказание от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное нарушение запланировано более строгое взыскание: для граждан штраф составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Протоколы о правонарушениях будут составлять сотрудники полиции, а рассматривать дела — суды, следует из документа.

Авторы проекта отмечают, что его цель — предупредить участие детей в несанкционированных публичных мероприятиях. Это необходимо, в том числе, чтобы не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.

Летом с такими аргументами согласились и в правительстве, назвав проект актуальным и заслуживающим поддержки.

Существуют определенные политические силы, которые в угоду собственным интересам цинично и целенаправленно используют детей, склоняют их к противоправным действиям, говорит один из авторов документа Шамсаил Саралиев («Единая Россия»).

— В последнее время мы наблюдаем рост участия школьников, студентов, несовершеннолетних детей в несанкционированных акциях, отрицающих законы. Подростки становятся объектом для политических манипуляций. Это крайне недопустимо, — говорит парламентарий.

Адвокат Полина Павлова усомнилась, что новая статья КоАП будет работать в предлагаемой формулировке.

— Понятие «вовлечение несовершеннолетних» очень размыто и влечет за собой определенные риски в правоприменении, нет четкой трактовки, что подразумевается под этим авторами законопроекта, — рассуждает она.

В связи с этим будет затруднительно доказать вину организаторов акций, отмечает адвокат.

По ее мнению, вероятность применения санкций может быть выше при наличии таких доказательств, как например, адресованные несовершеннолетним почтовая рассылка, пост в соцсети, видеоролик с анонсом митинга.

Евгений Ревенко не исключает, что формулировки законопроекта будут скорректированы ко второму чтению законопроекта.

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