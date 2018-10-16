Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему собаки делают это??
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Китай отказался от газа: кто будет за это платить - эксперт
Личное фото Загитовой вызвало жаркие споры
51-летняя Яна Поплавская поразила преображением для новой роли
Дане Борисовой испортили волосы в шоу «Модный приговор»
Смотрящий от Гули устроил разгром в суде и угрожал свидетелям
В США обсуждают зенитку, что едет по РФ к Донбассу
Похищение певца Авраама Руссо: обвиняемого отпустят за 10 млн руб
Умер народный артист России Степан Пучинян
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия
Новый скандал в автопроме: причина странные метки
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
24Sony World Photography Awards начал прием заявок
03:04 (мск), источник: РИА Новости

Верующие РПЦ больше не смогут причащаться в монастырях Афона

Верующие Русской православной церкви (РПЦ) больше не смогут причащаться в монастырях Афона, где поминается имя предстоятеля Константинопольского патриархата, в связи с невозможностью продолжения евхаристического общения с ним после его действий на Украине.

Наверх
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ольга Липич. О вынужденном прекращении такого общения заявил синод РПЦ.

Читайте также
Воинствующий митрополитизм

«Все сказанное в заявлении Священного синода в полной мере относится и к монастырям Святой Горы Афон, в которых поминается имя Вселенского (Константинопольского — ред.) патриарха Варфоломея», — сказал РИА Новости зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, отвечая на вопрос о том, как заявление синода РПЦ отразится на паломничестве на Афон.

В заявлении синода РПЦ от 15 октября сказано, что «принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими “епископами” и “клириками”, посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и… делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами».

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», — гласит заявление.

Читайте также
Филарету рано почивать на лаврах

Это заявление стало ответом на решения синода Константинопольского патриархата, который 11 октября заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и решил «восстановить немедленно ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали» (ставропигия — это представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху). Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария Малетича и их последователей — «до их иерархического или священнического звания» (то есть в церковных правах и сане — ред), а их паству — «восстановить к общению с Церковью».

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав (аннулировав) правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

 Раскол православия: Лукашенко сделал заявление
В Чехии рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы
РПЦ разрывает отношения с Константинополем
Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина
ФСИН и МВД за два дня нашли тысячу скрывавшихся преступников
Уличенного Путиным в «борзоте» главу завода осудили на 2 года
В петербургском бистро узнали в Александре Петрове коллегу
Расцвел самый большой и жутко пахнущий цветок в мире (фото)
Спорт
Черчесов ответил на вопрос о Кокорине и Мамаеве Главный тренер сборной России считает, что за проступки, совершенные вне поля, игроки должны отвечать как граждане страны, а не как футболисты
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Новая Lada за 900 тысяч: подробности комплектации Кроссовую версию «высокого хэтчбека» предложат в трех комплектациях по цене от 729 900 рублей
Кино
Бузова выбрала победителя шоу «Замуж за Бузову» Телеведущая и певица Ольга Бузова нашла свою любовь в шоу телеканала ТНТ
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Дети
Официально: Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями У королевы Елизаветы II появится еще один правнук
Леди
В мире животных: 5 стареющих альфа-самцов Рассказываем про отечественных звезд, которые уже не в юном возрасте, но они все еще могут показать мышцы и ответить так, что мало не покажется.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь