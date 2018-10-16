Верующие РПЦ больше не смогут причащаться в монастырях Афона

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ольга Липич. О вынужденном прекращении такого общения заявил синод РПЦ.

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«Все сказанное в заявлении Священного синода в полной мере относится и к монастырям Святой Горы Афон, в которых поминается имя Вселенского (Константинопольского — ред.) патриарха Варфоломея», — сказал РИА Новости зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, отвечая на вопрос о том, как заявление синода РПЦ отразится на паломничестве на Афон.

В заявлении синода РПЦ от 15 октября сказано, что «принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими “епископами” и “клириками”, посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и… делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами».

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», — гласит заявление.

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Это заявление стало ответом на решения синода Константинопольского патриархата, который 11 октября заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и решил «восстановить немедленно ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали» (ставропигия — это представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху). Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария Малетича и их последователей — «до их иерархического или священнического звания» (то есть в церковных правах и сане — ред), а их паству — «восстановить к общению с Церковью».