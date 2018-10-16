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02:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Рэпер 50 Cent назвал Нурмагомедова дураком в дешевом костюме

Американский рэпер Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, ответил на отказ бойца UFC Хабиба Нурмагомедова переходить в Bellator за 2 миллиона долларов.

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В своем Instagram он назвал его решение потешным.

«Еще один пример дурного представления, этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — написал музыкант.

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Ранее, сообщает «Чемпионат.com», менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что боец сменит промоушен не менее чем за 50 миллионов долларов.

Президент Bellator Скотт Кокер в свою очередь отметил, что предложение рэпера спортсмену не имеет отношения к промоушену. «Я думаю, 50 Cent предложил Хабибу свои услуги менеджера. (…) Я не могу указывать Кертису, что говорить, а что нет», — цитирует его «Советский спорт».

50 Cent, будучи большим поклонником ММА, предложил Нурмагомедову перейти в Bellator 13 октября, через неделю после победы последнего в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. «Я думаю, что UFC поступает неправильно. Они не наказали Конора Макгрегора, но наказывают Хабиба. Я заплачу наличными два миллиона долларов сегодня же, если он будет драться за меня в Bellator», — заявил рэпер.

После победы над Макгрегором Нурмагомедов выскочил из октагона и напал на его спарринг-партнера, спровоцировав массовую драку. Оба бойца, Нурмагомедов и Макгрегор, были отстранены на десять дней по решению Атлетической комиссии штата Невада. Слушание по делу, где будут обсуждаться дальнейшие санкции в отношении спортсменов, пройдет 24 октября.

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