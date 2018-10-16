Рэпер 50 Cent назвал Нурмагомедова дураком в дешевом костюме

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В своем Instagram он назвал его решение потешным.

«Еще один пример дурного представления, этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — написал музыкант.

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Ранее, сообщает «Чемпионат.com», менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что боец сменит промоушен не менее чем за 50 миллионов долларов.

Президент Bellator Скотт Кокер в свою очередь отметил, что предложение рэпера спортсмену не имеет отношения к промоушену. «Я думаю, 50 Cent предложил Хабибу свои услуги менеджера. (…) Я не могу указывать Кертису, что говорить, а что нет», — цитирует его «Советский спорт».

50 Cent, будучи большим поклонником ММА, предложил Нурмагомедову перейти в Bellator 13 октября, через неделю после победы последнего в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. «Я думаю, что UFC поступает неправильно. Они не наказали Конора Макгрегора, но наказывают Хабиба. Я заплачу наличными два миллиона долларов сегодня же, если он будет драться за меня в Bellator», — заявил рэпер.