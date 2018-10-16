Эта зима может стать самой теплой за последние 25 лет
Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, такое случается раз в 25 лет.
Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, такое случается раз в 25 лет.
Такой же теплый Покров был в 1993 и 1967 годах, когда среднесуточная температура 14 октября составила 14,3 и 13,4 градуса соответственно. А настолько продолжительной теплая погода в октябре бывает вообще раз в 50 лет.
«На смену теплого Покрова 1993 года пришла теплая зима с положительной аномалией температуры воздуха около одного градуса, — уточнила Паршина. — А вот теплый Покров 1967 года сменился холодной зимой, когда среднемесячная температура была ниже нормы на 3 градуса. Так что не все так однозначно».
Пока же антициклон, расположившийся в тропосфере на высоте пяти километров,
Температура после полудня близка к рекордным значениям. Но под утро воздух сильно остывает, бывают заморозки и утренние туманы. И только это напоминает жителям центра, что за окном уже вторая половина октября.
Сегодня в Центральном федеральном округе погода без осадков, преобладающая температура днем 12−19 градусов. В среду и четверг, 17 и 18 октября, преимущественно без осадков, утром местами туман, температура воздуха ночью 1−8 тепла, местами до -2 градусов, днем +13…+20 градусов.