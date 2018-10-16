Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт

В результате пшено, еще недавно находившееся в разряде самых дешевых круп, переместилось в сегмент дорогих, говорит заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Пшеном называется шлифованное просо. Причиной роста розничных цен на крупу стало снижение предложения на рынке. «В прошлом году был низкий валовый сбор проса. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена», — говорит эксперт.

В следующем году возможен дальнейший рост цен на пшено.

Но поскольку потребление пшена не так уж велико, подорожание не оказывает заметного влияния на конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом.

Зато куда заметнее для потребителей будет изменение цен на более популярные крупы — гречку и рис. В течение этого года стоимость гречки снижалась. С января крупа подешевела примерно на восемь рублей и сейчас стоит около 48 рублей за килограмм.

Цены на гречневую крупу резко упали вследствие двух рекордных валовых сборов в 2016 и 2017 годах, поясняет Ирина Глазунова. Хозяйства не готовы продавать сырье по прежним ценам и значительно сократили посевы гречихи.

В этом году урожай культуры будет ниже, чем в предыдущие два года.

Потому ситуация постепенно начинает разворачиваться в сторону ценового роста. В следующем году цены на гречку могут повыситься. «Пока повышение цен отмечается в звене производства и в опте, оно не затронуло потребительские цены, однако в ближайшее время и это не исключено», — говорит эксперт.

В прошлом году также сократился валовый сбор риса-сырца. Но, несмотря на это, цены на популярную крупу в течение многих месяцев сохраняются на достаточно стабильном уровне около 63 рублей за килограмм. Во многом давление на цены оказывала резко подешевевшая гречка. Кроме того, заметно сократился экспорт риса, и насыщенность рынка оставалась высокой.