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09:57 (мск), источник: РИА Новости

Стоунхендж: загадка самого знаменитого доисторического сооружения раскрыта

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Один из самых знаменитых архитектурных памятников мира — Стоунхендж — начали возводить еще в каменном веке. В течение полутора тысячелетий его достраивали и перестраивали, не раз меняя планировку.

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Источник: CC0/Bluestone

Масштабные раскопки последних лет, изотопные датировки и генетические анализы древнего ДНК помогли ученым раскрыть почти все секреты этого удивительного монумента. Кто и для чего его воздвиг — в материале РИА Новости.

Типичный хендж

Этот памятник, находящийся на юге Британии, в графстве Уилтшир, уже в хрониках XII века упоминается как всем хорошо известный. Его исследуют более трех столетий историки, геологи, астрономы. За это время вокруг него сложилось множество легенд. С начала XX века здесь проводятся раскопки. Последний раз — в 2008—2009 годах.

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Стоунхендж заложили в конце каменного века, примерно пять тысяч лет назад, коренные палеолитические племена, обитавшие в Европе. На равнине Солсбери (одноименный город находится в 13 километрах от памятника) они сделали круглую площадку, ограничив ее рвом и валом, где археологи обнаружили кости быка, оленя, кремированные останки людей.

Такие сооружения археологи называют хенджами. Их достаточно много в Великобритании. В хенджах устанавливали камни или деревянные столбы.

Камень — символ власти

Через пару сотен лет планы меняются — из хенджа на равнине Солсбери решили сделать масштабный каменный монумент. Для этого в центре возвели пять трилитонов — каменных конструкций в виде буквы «П», алтарь из красного песчаника и кругами вкопали несколько десятков вертикальных мегалитов. Так возник Стоунхендж — каменный хендж.

Для постройки использовали два вида горных пород — кремнистый песчаник, известный в данной местности как сарсен, и «голубой камень», представляющий собой вулканическую породу (диориты, риолиты, туфы).

Ученые долго выясняли, откуда вынимали камни. Сейчас многие сходятся во мнении, что у сарсенов местное происхождение. Их доставили из каменоломен Мальборо, что в тридцати километрах от Стоунхенджа. Голубые камни привезли из гор Пресели в Западном Уэльсе — это порядка четырехсот километров отсюда.

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Каким образом почти две сотни глыб (85 сарсенов и 80 голубых камней) по пятьдесят тонн каждая транспортировали в Стоунхендж без всякой техники? По одной из гипотез, уэльские камни не нужно было транспортировать, поскольку их принес задолго до начала строительства ледник. Однако геологи это не подтверждают.

Есть версия, что голубые камни были установлены в Уэльсе, затем разобраны и перевезены на новое место. Анализ изотопов стронция в зубах 25 погребенных в пределах Стоунхенджа людей показал, что по крайней мере десять из них действительно родом из Уэльса. Возможно, это останки тех первых строителей.

Место силы

Стоунхендж строили пятьдесят поколений людей в течение полутора тысяч лет.

Ученые подсчитали, что только на транспортировку мегалитов-сарсенов потребовался примерно миллион человеко-часов.

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За это время сменилось несколько культур. Коренное население вытеснили пришедшие из южнорусских степей скотоводы (носители ямной культуры, которая на севере Европы трансформировалась в культуру шнуровидной керамики). Стоунхендж же оставался сакральным. Здесь проводили обряды, сюда совершали паломничества.

В эпоху Римской империи Стоунхендж тоже был местом поклонения. Об этом говорят найденные при раскопках монеты, керамика, броши и даже хирургические инструменты. В культурных слоях сохранилось много вещей и разного мусора, накопленного за тысячелетия.

Олицетворение древней культуры

Стоунхендж не был чем-то уникальным. Наоборот, он олицетворял местные традиции, в нем строители воплотили все свое мастерство, технические и управленческие навыки, достижения культуры.

Мегалитические постройки каменного и бронзового веков встречаются по всей Британии и Европе. Круглый план, подковообразные и овальные структуры, трилитоны — это типично для культовых сооружений, гробниц и жилищ.

Источник: CC0/PlumLord

Камни служили основным строительным материалом. К примеру, гробницы Бру-на-Бойн в Ирландии выложены изнутри камнями, тщательно подобранными по форме, размеру и привезенными сюда за сорок километров. А ведь это крупнейший памятник каменного века, построенный за сотни лет до Стоунхенджа.

По размерам Стоунхендж уступает Сибери-Хилл — искусственной насыпи высотой сорок метров и диаметром 170 метров в основании. По подсчетам, для нее потребовалось 350 тысяч кубических метров камней и грунта, не менее трех миллионов человеко-часов работы.

Чтобы реализовывать проекты такого масштаба, мобилизовать людей, необходимо было обладать сильной властью и немалым благосостоянием. Вот почему, полагают ученые, Стоунхендж строили богатые сообщества, жившие на юге Британии.
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Эту точку зрения подтверждает множество золотых вещей, найденных в погребениях Стоунхенджа. Драгоценный металл обнаружили в пятнадцати курганах того периода. В Британии таких пять. Это говорит о концентрации могущественных племен в этом регионе и в то же время ставит крест на предположениях об иноземном или даже «внеземном» происхождении строителей монумента.

Кладбище или обсерватория

Больше всего дискуссий о назначении Стоунхенджа. Это место притягивало людей еще до постройки монумента. Поблизости археологи нашли более древние погребения людей небританского происхождения. Считается, что памятник задумывался как кладбище — вокруг него насыпаны сотни курганов.

Возможно, он служил обсерваторией, инструментом отсчета времени.
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На это указывают некоторые особенности: например, круг из тридцати камней-сарсенов означает лунный цикл. Правда, тогда из него выпадают осенние и весенние солнцестояния, по которым в древности вели отсчет лет. Ошибки удается избежать, если добавить пять камней — как раз число трилитонов-сарсенов.

Трилитоны могут символизировать главных богов пантеона (если он тогда уже был) или порталы в иной мир (хотя проходы для людей между камнями слишком тесны).

На занятия солнечной астрономией указывают четыре станционных камня (до наших дней дошли два), которые образуют правильный прямоугольник, и ориентация главной оси симметрии Стоунхенджа, соответствующая солнцестояниям.

Памятник мог быть и лечебницей. Поверье, что его камни обладают целебными свойствами, очень древнее.

От мегалитов откалывали куски, делали из них талисманы и амулеты. Археологи находят множество осколков и заготовок в пределах круга.

В XIX веке, когда еще не знали истинного возраста памятника, англичане полагали, что его возвели друиды — кельтские жрецы. Их культ дожил до современности.

Последователи друидов устраивали обряды в Стоунхендже и изрядно его замусорили. В 1985 году полиция Великобритании не пустила туда толпу. Произошло столкновение, 520 человек арестовали. Между тем неоязычники продолжают считать Стоунхендж своим культовым сооружением.

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