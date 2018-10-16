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11:21 (мск), источник: Известия

Британка «проспала» два года и поправилась до 117 кг

Жительница Великобритании Мизе Кокли, подхватившая три опасных болезни, проспала два года и проснулась с лишним весом. Об этом пишет издание The Mirror.

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Источник: @rawpixel

После того, как у девушки в авиакатастрофе в 2009 году погиб отец, она долгое время не могла прийти в себя. Позже врачи поставили ей несколько диагнозов: менингит, корь и мононуклеоз.

Из-за сложностей в передвижении она практически не выходила на улицу, перестала нормально питаться и взяла привычку перекусывать чипсами, шоколадом и протеиновыми коктейлями, из-за чего впоследствии с 42-го размера располнела до 56-го.

«Я не употребляла тысячи калорий в день. Просто я большую часть времени находилась в бессознательном состоянии, стоило мне немного подвигаться, как я засыпала от переутомления. Я ела нездоровую еду и совсем не тратила энергию», — объяснила девушка.

В 2016 году Мизе отправилась на свадьбу к своим родственникам, где под платье ей пришлось надеть велосипедные шорты, чтобы хоть как-то снизить трение ног друг о друга.

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Позже, увидев фото с мероприятия, она пришла в ужас от того, как годы «сна» отразились на ее внешности.

После этого девушка, весившая 117 кг, начала стремительно худеть, в этом ей помогли профессиональные диетологи. Мизе удалось скинуть вес до 66 кг и сейчас девушка сама помогает людям, страдающим ожирением.

Ранее, 15 октября, стало известно о проблемах с лишним весом у британских военных. Согласно официальной статистике, у каждого восьмого выявлено ожирение, а каждый пятый человек имеет лишний вес. Также отмечается, что у 398 военных диагностировали диабет второго типа.

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