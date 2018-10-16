Британка «проспала» два года и поправилась до 117 кг
Жительница Великобритании Мизе Кокли, подхватившая три опасных болезни, проспала два года и проснулась с лишним весом. Об этом пишет издание The Mirror.
Жительница Великобритании Мизе Кокли, подхватившая три опасных болезни, проспала два года и проснулась с лишним весом. Об этом пишет издание The Mirror.
После того, как у девушки в авиакатастрофе в 2009 году погиб отец, она долгое время не могла прийти в себя. Позже врачи поставили ей несколько диагнозов: менингит, корь и мононуклеоз.
«Я не употребляла тысячи калорий в день. Просто я большую часть времени находилась в бессознательном состоянии, стоило мне немного подвигаться, как я засыпала от переутомления. Я ела нездоровую еду и совсем не тратила энергию», — объяснила девушка.
В 2016 году Мизе отправилась на свадьбу к своим родственникам, где под платье ей пришлось надеть велосипедные шорты, чтобы хоть
После этого девушка, весившая 117 кг, начала стремительно худеть, в этом ей помогли профессиональные диетологи. Мизе удалось скинуть вес до 66 кг и сейчас девушка сама помогает людям, страдающим ожирением.
Ранее, 15 октября, стало известно о проблемах с лишним весом у британских военных. Согласно официальной статистике, у каждого восьмого выявлено ожирение, а каждый пятый человек имеет лишний вес. Также отмечается, что у 398 военных диагностировали диабет второго типа.