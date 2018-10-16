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11:29 (мск), источник: РИА Новости

Нейрофизиологи подтвердили, что собаки понимают отдельные слова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Наблюдения за работой мозга собак подтвердили, они умеют различать слова и способны запоминать их смысл. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Frontiers in Neuroscience.

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Источник: Reuters

«Мы давно знаем, что собаки понимают некоторые аспекты человеческого языка, так как они могут научиться исполнять различные команды. С другой стороны, наблюдения коллег показывают, что они могут использовать различные невербальные “зацепки” — к примеру, взгляд, жесты или эмоции для понимания речи хозяев», — рассказывает Грегори Бернс (Gregory Berns) из университета Эмори в Атланте (США).

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Собаки долгое время считались своеобразными «машинами Павлова» — по сути, биороботами, главная цель которых заключается в поиске пищи и размножении. Владелец в таком случае выступает для них своеобразной кормушкой, а не другим живым существом. Относительно недавно эти представления начали подвергаться критике, и многие психологи и биологи считают, что общение с человеком само по себе играет важную роль в жизни собак.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева. Оказалось, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций, и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей. Вдобавок, собаки способны запоминать «ненужную» информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Бернс и его коллеги проверили результаты подобных наблюдений, собрав группу из дюжины собак разных пород и их хозяев. Нейрофизиологи попросили добровольцев научить их питомцев приносить один из двух произвольных предметов в их квартире — к примеру, плюшевую игрушку или резиновый мячик, откликаясь на их названия.

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Когда все псы обучились этому трюку, биологи пригласили их хозяев в лабораторию, и проверили, как будет меняться работа их мозга в тот момент, когда добровольцы называли имена этих предметов и показывали их своим питомцам. Вдобавок, они также произносили различную абракадабру, похожую по звучанию на эти слова, и показывали им незнакомые объекты.

Сравнивая изображения, которые магнитно-резонансный томограф получал в подобные моменты времени, ученые надеялись понять, сформировались ли четкие ассоциации между названием известного им объекта и самим предметом в голове собак.

Иными словами, если пес понимает, что обозначает то или иное слово, то эти сигналы будут совпадать только при произнесении «правильного» набора звуков. Обратное будет говорить о том, что собаки не распознают человеческую речь и ориентируются на сами звуки или различные невербальные приметы, как это делал, к примеру, «говорящий» конь Ганс в начале 20 века.

Как оказалось, различия в реакции на знакомые и незнакомые слова, а также абракадабру, действительно существовали. Это подтвердило, что собаки понимают смысл отдельных слов и связывают их с определенными предметами в окружающей среде.

С другой стороны, эти наблюдения раскрыли неожиданный феномен, который отличает «жучек» от людей в этом отношении.

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По словам нейрофизиологов, мозг собак более активно реагировал на незнакомые им слова, чем на знакомые, тогда как у людей все обычно происходит ровно противоположным образом. Как предполагают Бернс и его коллеги, это может означать, что собакам просто нравится учиться и приносить удовольствие хозяину, выучивая новые команды.

Что интересно, ученым не удалось найти однозначного «центра речи» в мозге собак — некий аналог подобной структуры был выявлен лишь у половины четвероногих участников эксперимента. Как предполагают исследователи, эта неудача может быть обусловлена тем, что в опытах участвовали представители самых разных пород. Они проверят эту гипотезу в самое ближайшее время.

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