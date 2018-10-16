РПЦ: принесение святынь Константинопольской церкви в РФ в ближайшее время будет невозможно

«Принесение святынь есть действие, совершаемое по совместной договоренности двух Церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время о таких договоренностях можно говорить в отношении Константинопольской церкви, а с другими Церквами никаких сложностей не будет возникать. Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. И здесь нет никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами», — сказал Волков.