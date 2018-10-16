Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский вмешался в скандал с футболистами
Паутина проводов электромобилей окутала улицы Норвегии (видео)
Из глаза индуса извлекли 15-сантиметрового червя-паразита
Анна Седокова сильно набрала вес
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
Меган Маркл впервые вышла в свет после объявления о беременности
Родила и сразу забеременела: как такое возможно
18-летняя Стеша Маликова стала ведущей шоу про звездных детей
Бузова выбрала победителя шоу «Замуж за Бузову»
Внучка Елизаветы II недовольна из-за беременности Маркл
Дружбе конец: Мамаев обвинил во всем Кокорина
Синоптики назвали сроки окончания бабьего лета
Умер один из богатейших людей мира
На чем мы будем ездить через 30 лет?
История крутого автомобиля из «Тачек»
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет (фото)
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
8Нидерланды выслали четверых россиян
13:09 (мск), источник: ТАСС

РПЦ: принесение святынь Константинопольской церкви в РФ в ближайшее время будет невозможно

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху не будет, однако после разрыва всех отношений с Константинопольским патриархатом прибытие святынь этой Церкви в Россию вряд ли возможно в ближайшее время. Об этом ТАСС во вторник заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Принесение святынь есть действие, совершаемое по совместной договоренности двух Церквей или их отдельных епархий. Сомневаюсь, что в ближайшее время о таких договоренностях можно говорить в отношении Константинопольской церкви, а с другими Церквами никаких сложностей не будет возникать. Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. И здесь нет никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами», — сказал Волков.

Синод РПЦ в понедельник признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в ответ на подтверждение решения о предоставлении автокефалии церкви Украины и отмене решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

 Россия — США: либо договариваемся по-человечески, либо не обессудьте
Его аппарат прозвали Сатаной, а его самого принимали за колдуна
Вступило в силу соглашение о границе между Чечней и Ингушетией
Как выглядит город, которому почти 2000 лет (фото)
Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт
Крымская война: как Россия оказалась одна против всей Европы
Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина
Названа возможная дата реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Рэпер 50 Cent назвал менеджера Нурмагомедова дураком
Спорт
Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени Мы собрали в один текст все, что произошло с попавшими под стражу футболистами и их друзьями за последнюю неделю
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Средства передвижения 21 века: на чем будем ездить? Давайте представим, как мы станем передвигаться в пространстве через 30 лет
Кино
18-летняя Стеша Маликова стала ведущей шоу про звездных детей Стефания Маликова рассказала в соцсети о своей новой работе
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
IKEA весной начнет продажи товаров для животных в России
Дети
Меган Маркл впервые вышла в свет после объявления о беременности Герцогиня вместе с мужем прибыла в Австралию (фото)
Леди
Модная многослойность и другие тренды этой осени Мы собрали для тебя самые уютные и теплые тренды этой осени.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь