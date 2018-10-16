Мединский назвал Маяковского первым рэпером

«Русская культура исключительно открыта, терпима, отзывчива, восприимчива ко всему чужому. Всемерно отзывчива, как говорили наши классики. Балет не русское искусство, но все считают, что это русский балет сейчас», — сказал Мединский на заседании клуба «Валдай» во вторник.

«Меня давно нервирует, хотел сказать, бесит — это увлечение современной городской молодежи рэпом, но когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, и почитаю, у меня начинается сразу ощущение, что скоро мы будем говорить, что рэп — это русское искусство. Где-то там зародилось в Америке, но развитие получило у нас», — отметил министр.