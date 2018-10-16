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12:11 (мск), источник: Интерфакс

Мединский назвал Маяковского первым рэпером

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Рэп может в будущем стать частью русской культуры за счет ее исключительной «восприимчивости ко всему чужому», считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Источник: РИА "Новости"
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«Русская культура исключительно открыта, терпима, отзывчива, восприимчива ко всему чужому. Всемерно отзывчива, как говорили наши классики. Балет не русское искусство, но все считают, что это русский балет сейчас», — сказал Мединский на заседании клуба «Валдай» во вторник.

«Меня давно нервирует, хотел сказать, бесит — это увлечение современной городской молодежи рэпом, но когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, и почитаю, у меня начинается сразу ощущение, что скоро мы будем говорить, что рэп — это русское искусство. Где-то там зародилось в Америке, но развитие получило у нас», — отметил министр.

Он добавил, что рассказал сыну, что «первым рэпером был Маяковский».

Он теперь в классе всем пересказал, они читают Маяковского, согласились.
Владимир Мединский
Министр культуры РФ

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