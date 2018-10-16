Как выглядит город, которому почти 2000 лет (фото)
Природа и местное население не очень заботятся об историческом месте.
Природа и местное население не очень заботятся об историческом месте.
В Северной Африке, на территории современного Алжира, рядом с городом Сетиф можно увидеть руины древнеримского города Джемила. Основанный в 96−98 годах, этот город был очень большим и богатым.
Считается, что римский император Нерва отдал эти земли своим легионерам в качестве платы за службу. Сначала это была просто военная крепость, но постепенно город начал разрастаться и превратился в значимый культурный, сельскохозяйственный и торговый центр Римской Империи.
На территории Джемилы были построены несколько храмов, большой амфитеатр на 5 тысяч зрителей, капитолий, триумфальная арка и римские термы.
В 431 году город был захвачен вандалами и только в 533 году его освободили византийцы. После этого местное население стало покидать свои дома и вскоре Джемила опустел.
С 1982 года Джемила находится под охраной ЮНЕСКО и представляет собой музей под открытым небом. Но природа берет свое и разрушает остатки былой роскоши этого города. Кроме того, сами местные жители понемногу разбирают кирпичи и камни древних построек для своих нужд.
Читайте также: