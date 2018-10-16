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12:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Оперный театр в известняковом карьере: как он выглядит

Превосходная акустика и неповторимый колорит.

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При словосочетании «оперный театр» мы обычно представляем грандиозное здание где-нибудь в центре города, но это не всегда так.

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Одна из самых известных и необычных концертных площадок мира находится далеко за пределами города, а если быть точнее, на дне заброшенного известнякового карьера посреди леса. Более того, сцена с трех сторон окружена голубой водой небольшого озера. Такие условия создают идеальную акустику и уникальный колорит.

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Удивительный оперный театр называется Дальхала и находится в центральной части Швеции в муниципалитете Раттвик провинции Даларна. Он был открыт в 1993 году.

Это очень известная концертная площадка. Здесь проходят не только оперные и театральные постановки, но также концерты и фестивали совершенно разных музыкальных направлений.

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