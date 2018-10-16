Работа мечты: в Лапландии набирают эльфов для Санты

Источник: @guilhermestecanella

Казалось бы, до рождественских праздников еще далеко, но в резиденции Санта Клауса в Лапландии уже вовсю идет подготовка к главному торжеству года.

Финская компания Lapland Safaris объявила набор кандидатов на необычную должность сказочных эльфов.

Соискатели должны быть энергичными, общительными и позитивными, разговаривать на английском языке и хотя бы немного знать французский, немецкий или испанский язык.

В обязанности эльфов будет входить встреча гостей и их сопровождение. По сути, это будут сказочные гиды.

Сезонная работа начинается в конце ноября и длится до начала января. Но перед ее началом все эльфы отправляются на учебный курс Arctic Hospitality Guide в Арктическую академию гостеприимства.