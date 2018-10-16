Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Украине отказали в автокефалии: Филарет лишился сана" - СМИ
Эксперты назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене
Сергей Безруков показал беременную жену
Секретный кабинет Сталина: фото 18-уровневого бункера под Москвой
Сколько стоят места на кладбищах Москвы: карта
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Сергей Безруков показал беременную жену
Татьяна Тотьмянина умилила соцсети снимком подросшей дочки
18-летняя Стеша Маликова стала ведущей шоу про звездных детей
Бузова выбрала победителя шоу «Замуж за Бузову»
Известна сумма компенсации, которую выплатит Кокорин чиновнику
Это не любовь: Жена о расставании с Пресняковым
Первая леди США оделась не по погоде, что все заметили (фото)
Иностранец о России: «Мы стояли, разинув рты»
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет (фото)
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
10Авария при запуске «Союза»
13:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Работа мечты: в Лапландии набирают эльфов для Санты

Работа сезонная, напряженная, но сказочная.

Наверх
Источник: @guilhermestecanella

Казалось бы, до рождественских праздников еще далеко, но в резиденции Санта Клауса в Лапландии уже вовсю идет подготовка к главному торжеству года.

Новость
Сказочный труд. Почему люди бросают все ради «работы мечты»
Финская компания Lapland Safaris объявила набор кандидатов на необычную должность сказочных эльфов.

Соискатели должны быть энергичными, общительными и позитивными, разговаривать на английском языке и хотя бы немного знать французский, немецкий или испанский язык.

В обязанности эльфов будет входить встреча гостей и их сопровождение. По сути, это будут сказочные гиды.

Сезонная работа начинается в конце ноября и длится до начала января. Но перед ее началом все эльфы отправляются на учебный курс Arctic Hospitality Guide в Арктическую академию гостеприимства.

Читайте также:

 Американский дизайнер создает обувь в виде тортов (фото)
Британка «проспала» два года и поправилась до 117 кг
В РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнем после раскола
Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт
Как выглядит город, которому почти 2000 лет (фото)
Крымская война: как Россия оказалась одна против всей Европы
Названа возможная дата реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина
Спорт
Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени Мы собрали в один текст все, что произошло с попавшими под стражу футболистами и их друзьями за последнюю неделю
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Средства передвижения 21 века: на чем будем ездить? Давайте представим, как мы станем передвигаться в пространстве через 30 лет
Кино
18-летняя Стеша Маликова стала ведущей шоу про звездных детей Стефания Маликова рассказала в соцсети о своей новой работе
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Дети
Меган Маркл впервые вышла в свет после объявления о беременности Герцогиня вместе с мужем прибыла в Австралию (фото)
Леди
Модная многослойность и другие тренды этой осени Мы собрали для тебя самые уютные и теплые тренды этой осени.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь