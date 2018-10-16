Раскол в Церкви разъединяет паству и святыни

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Прекращение евхаристического общения помешает привозить в Россию святыни из храмов Константинопольского патриархата: в РПЦ разъяснили ситуацию с реликвиями и богослужениями после церковного раскола. В частности, принесение в Россию святынь в ближайшее время вряд ли будет возможным, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Речь, например, идет о поясе Пресвятой Богородицы, части тернового венца Спасителя, мощах святых и некоторых чудотворных иконах. Ранее Синод РПЦ полностью разорвал отношения с Константинопольским патриархатом в ответ на решение предоставить автокефалию Украинской церкви.

Что это означает для православных? И какие теперь есть ограничения? Подробнее об этом — в справке «Коммерсантъ FM».

Мирянам нельзя крестить и миропомазывать детей, исповедоваться и причащаться, принимать таинство соборования у священников и епископов Константинопольского патриархата. Наказание для мирян за нарушение запрета не предусмотрено.

Священникам и епископам нельзя служить литургию совместно со священниками и епископами Константинопольского патриархата. Наказание для священников и епископов точно не обозначено.

На мощи и иконы санкции не распространяются. Не запрещено брать благословение у Константинопольского патриарха и его епископов и священников.

Константинопольский патриархат — это не все храмы, где говорят по-гречески. В Греции своя, автокефальная, церковь, Элладская православная, со статусом митрополии. Запрет не распространяется на храмы Греции. Благодатный огонь можно привозить — он из Иерусалима. Это Иерусалимский патриархат, а не Константинопольский. В Москве нет храма Константинопольского патриархата, хотя есть храмы других патриархий.

Разрыв отношений более всего затронет прихожан на Украине, чтобы избежать путаницы, придется тщательно проверять, кому подчиняется конкретный храм. Об этом рассказал настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский: «Перед многими мирянами, которые живут в странах, где они окормляются в храмах Константинопольского патриархата, конечно, стоит определенный выбор. Это важно для смешанных семей, это проблема: придется из своего города ехать куда-то еще причащаться, или крестить своих детей, или венчаться и так далее. Придется с этим мириться.

В России это никак не затрагивает интересы прихожан. Намного страшнее ожидание каких-то насильственных, агрессивных действий на Украине. Конечно, это очень беспокоит всех священников и всех прихожан Русской православной церкви. Владимир Вигилянский протоиерей

«Бывали прецеденты в истории церкви, например, Лионский собор в XIII веке или Флорентийский собор в XV веке, когда Константинопольская патриархия уклонялась в унию и практически совершала раскол. Но потом все уврачевывалось, они отказывались от своих деяний. Но сейчас, видимо, патриарх Варфоломей залез в бутылку и вылезать оттуда не собирается. Я думаю, что даже если все другие поместные церкви его осудят, он не откажется от своих деяний. Но при следующем патриархе, думаю, произойдет возвращение на круги своя», — говорит протоиерей Владимир Вигилянский.

Между тем, в Кремле озабочены происходящим и надеются, что интересы Русской православной церкви будут соблюдены. Об этом, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность, и мы надеемся на то, что все-таки мудрость восторжествует, но в то же время, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

Новость Воинствующий митрополитизм

Прекращение евхаристического общения межу РПЦ и Константинопольским патриархатом скажется и на паломниках из России на Афон. Местные монастыри подчиняются константинопольскому владыке, поэтому прихожанам Русской православной церкви теперь запрещено участвовать там в богослужениях и причащаться. Разрыв евхаристического общения с храмами на Афоне может стать серьезной проблемой для всего русского православия, заметил бывший священник Дмитрий Свердлов: «С точки зрения логики богословия православная евхаристия, то есть причастие, это центр, сердцевина вообще всей церковной жизни. И все, что происходит в церковной жизни, в том числе и в храме — и храмовое богослужение, и храмовая молитва — это все ради конечной цели, то есть евхаристии и причастия. Поэтому молитву в храме рассматривать с богословской точки зрения как отдельное какое-то мероприятие — это определенное лукавство, такая игра мысли. То есть если запрещено евхаристическое общение, из православного логики богословия с неизбежностью вытекает запрещение на молитву. Документа о том, что это однозначно так, вы не найдете, потому что его не существует. Но в сухом остатке это примерно так и выглядит. Это колоссальная проблема. На самом деле патриархия сейчас подложила мину под себя, поставила конфликт в очень острую плоскость».

Потому что Афон — это образ святости, который создавался десятилетиями в русском православии. Конфликт с ним — это реальная проблема для сознания и, скорее, для подсознания верующих людей. Дмитрий Свердлов бывший священник

Афон посещали и представители российской власти. Владимир Путин был там как минимум дважды — в 2005-м и 2016 годах. В особой любви к поездкам по святым местам были также замечены бывший глава РЖД Владимир Якунин и экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Как пояснили в РПЦ, поклоняться отдельным афонским святыням без причастия и молитвы в храме все-таки можно.

Евгений Плотников, Сергей Гусев