Раскол в Церкви разъединяет паству и святыни
Что изменится для православных после решения РПЦ о разрыве с Константинополем.
Что изменится для православных после решения РПЦ о разрыве с Константинополем.
Прекращение евхаристического общения помешает привозить в Россию святыни из храмов Константинопольского патриархата: в РПЦ разъяснили ситуацию с реликвиями и богослужениями после церковного раскола. В частности, принесение в Россию святынь в ближайшее время вряд ли будет возможным, заявил
Что это означает для православных? И какие теперь есть ограничения? Подробнее об этом — в справке «Коммерсантъ FM».
Разрыв отношений более всего затронет прихожан на Украине, чтобы избежать путаницы, придется тщательно проверять, кому подчиняется конкретный храм. Об этом рассказал настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский: «Перед многими мирянами, которые живут в странах, где они окормляются в храмах Константинопольского патриархата, конечно, стоит определенный выбор. Это важно для смешанных семей, это проблема: придется из своего города ехать
В России это никак не затрагивает интересы прихожан. Намного страшнее ожидание
каких-тонасильственных, агрессивных действий на Украине. Конечно, это очень беспокоит всех священников и всех прихожан Русской православной церкви.
«Бывали прецеденты в истории церкви, например, Лионский собор в XIII веке или Флорентийский собор в XV веке, когда Константинопольская патриархия уклонялась в унию и практически совершала раскол. Но потом все уврачевывалось, они отказывались от своих деяний. Но сейчас, видимо, патриарх Варфоломей залез в бутылку и вылезать оттуда не собирается. Я думаю, что даже если все другие поместные церкви его осудят, он не откажется от своих деяний. Но при следующем патриархе, думаю, произойдет возвращение на круги своя», — говорит протоиерей Владимир Вигилянский.
Между тем, в Кремле озабочены происходящим и надеются, что интересы Русской православной церкви будут соблюдены. Об этом, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM», заявил
Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность, и мы надеемся на то, что
все-такимудрость восторжествует, но в то же время, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены.
Прекращение евхаристического общения межу РПЦ и Константинопольским патриархатом скажется и на паломниках из России на Афон. Местные монастыри подчиняются константинопольскому владыке, поэтому прихожанам Русской православной церкви теперь запрещено участвовать там в богослужениях и причащаться. Разрыв евхаристического общения с храмами на Афоне может стать серьезной проблемой для всего русского православия, заметил бывший священник Дмитрий Свердлов: «С точки зрения логики богословия православная евхаристия, то есть причастие, это центр, сердцевина вообще всей церковной жизни. И все, что происходит в церковной жизни, в том числе и в храме — и храмовое богослужение, и храмовая молитва — это все ради конечной цели, то есть евхаристии и причастия. Поэтому молитву в храме рассматривать с богословской точки зрения как отдельное
Потому что Афон — это образ святости, который создавался десятилетиями в русском православии. Конфликт с ним — это реальная проблема для сознания и, скорее, для подсознания верующих людей.
Афон посещали и представители российской власти. Владимир Путин был там как минимум дважды — в 2005-м и 2016 годах. В особой любви к поездкам по святым местам были также замечены бывший глава РЖД Владимир Якунин и
Евгений Плотников, Сергей Гусев
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