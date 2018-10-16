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17:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Министерство психологического климата захотели открыть в России

В России предложили создать отдельное министерство для формирования в стране «нормальной психологической обстановки». Как сообщает телеканал RT, обращение о необходимости создания министерства психологического климата в кабинет министров уже направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению депутата, в России зашкаливает градус жестокости, из-за чего происходят разборки на дорогах, скандалы бывших супругов, драки без повода, хамство на парковках и в очередях, избиения стариков, издевательства над инвалидами и убийства.

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«Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. В российском сегменте интернета на волне популярности продолжают оставаться видео унижений школьников, снятые их сверстниками (…). Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно. России необходимо отдельное министерство — назовем его Министерством психологического климата», — говорится в обращении Чернышева.

По задумке парламентария, сотрудники министерства должны будут выявлять причины возникновения агрессии в каждой отдельной социальной группе и создавать программы помощи. Этому должны способствовать работа психологов и социологов в школах, беседы с родителями и тренинги на предприятиях. Кроме того, он предлагает создать специальную горячую линию.

«Любой гражданин нашей страны также сможет позвонить в министерство на горячую линию, где ему окажут необходимую психологическую помощь или переправят для оказания помощи в специализированную клинику», — добавил он.

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