Иностранцы — о русских привычках

Пожимать руку в знак приветствия только мужчинам

Источник: Юлия Скопич/«Моя Планета»

Если женщина находится в мужской компании, подошедший мужчина поприветствует ее кивком головы, тогда как со всеми остальными обязательно поздоровается за руку. Некоторые иностранцы считают, что это дискриминация, в России же это называется иначе — обычай.

Автор блога Hanna goes to Russia:

Когда русские мужчины заводят новые знакомства, то представляются каждому человеку и жмут руки. Однако женщины редко обмениваются чем-то, кроме легкого кивка. Я была в ресторане в Китай-городе, когда впервые это случилось со мной: я пожала руку в знак приветствия, после чего женщины за моим столом стали переглядываться и сверлить меня глазами — таким взглядом можно сжечь Кремль дотла. Я рассказала об этом случае одному из друзей, и оказалось, что у него тоже было несколько неловких случаев, когда он попытался пожать руку русской женщине. Это нормально, потому что русские женщины с Марса. Но американские женщины, скорее всего, подняли бы шум из-за того, что к ним относятся не как к равным.

Постоянно мыть руки

Источник: Юлия Скопич/«Моя Планета»

Объяснить иностранцу, кто такой Мойдодыр из сказки Корнея Чуковского и почему он призывает всех умываться, — задача непростая. Они искренне не понимают, зачем надо мыть руки каждый раз после возвращения с улицы. Ведь после похода в магазин руки остаются такими же чистыми, как и были! К чему тратить понапрасну воду?!

Джоанна Стайн, США:

Возможно, это прозвучит ужасно, но в Америке я гораздо меньше заботилась о личной гигиене и мыла руки совсем не часто. Здесь же у меня вошло в привычку мыть руки сразу по возвращении домой. Наверное, это произошло из-за того, что в городе довольно грязно и я просто физически ощущала пыль на своих руках. Тем не менее это вошло в привычку, и, вернувшись домой, я уже автоматически иду к раковине.

Томми О́Каллаган, Ирландия:

Не понимаю, зачем мыть руки сто раз в день? В Ирландии это делают только после ужина. Можно подумать, если помоешь руки, никакие болезни не страшны. Все равно от всех бактерий не избавиться!

Ходить в гости с подарками

Источник: Юлия Скопич/«Моя Планета»

Любой русский знает: ходить в гости с пустыми руками — признак дурного тона. С собой надо обязательно принести конфеты, торт или что-то другое к чаю. И ничего, что у хозяйки могут быть приготовлены два пирога, блинчики и торт. У нее свои правила, у гостя — свои. Экономным иностранцам не понять.

Пользователь lana_2014 комментирует статью «Как ходят в гости итальянцы» в блоге «Anna_Chertkova: москвичка в Милане»:

Один раз мою дочку (студентку тогда еще) пригласила в гости однокурсница-итальянка… Дочка по русской привычке прихватила в гости помидоры, сыр и даже вино… Вот и угощались только тем, что она принесла.

Оставлять посуду грязной

Источник: Юлия Скопич/«Моя Планета»

Иностранцы, прилетевшие в Россию в качестве туристов, с этой офисной привычкой русских сталкиваются редко. Другое дело, если устраиваются на работу. Тогда они не перестают удивляться, почему русские не ленятся так часто мыть руки, но зачастую ленятся помыть чашку. А спустя некоторое время снова наливают в нее чай.

Шоко Сузуки, Япония:

Ладно бы они просто не мыли посуду. Они ведь даже не убирают эту чашку в посудомоечную машину или раковину, а опять наливают в нее чай! Если же вспомнить, что чай они пьют чуть ли не каждый час, уже к концу дня белая чашка превращается в грязно-желтую. Выглядит ужасно!

Лечиться народными средствами

Источник: Юлия Скопич/«Моя Планета»

Каждый второй русский — эксперт в области здоровья. Зачем идти к врачу, когда можно вбить симптомы болезни в интернете, почитать написанные неизвестно кем статьи и последовать умным советам? И деньги целы, и болезнь вроде как проходит. Врачи — это для ипохондриков!

Джуд Мачадо, Великобритания:

Чеснок. Русские верят, что он — единственный источник здоровья. Они кладут его в огромном количестве в суп и могут спокойно есть как апельсин. Лимон. В каждой чашке чая. Лук. Почти единственный овощ в России. Они едят его в свежем виде или добавляют в каждый салат. Все, чтобы не заболеть. А если все-таки заболевают, едят чеснок и лук вдвое больше. Почему русские предпочитают лекарствам обычные овощи, фрукты — не понимаю.

Верить в приметы

Источник: Юлия Скопич/«Моя Планета»

Когда чемодан упакован, а внизу уже ждет такси, русский человек присядет на табуретку и задумается. А если, покинув квартиру, вспомнит, что все же что-то забыл, вернется, но перед тем, как снова выйти, посмотрится в зеркало. Иначе беда! Приметы для русских подобны своду законов.

Хью МакИнани, Ирландия: