Эксперты выяснили, в какой стране самая выгодная система «все включено»

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Аналитическая служба ассоциации посчитала, сколько стоили этим летом туры на юг России и в Турцию в отели разных категорий.

Эксперты исследовали среднюю стоимость недельных туров в отели Турции и России 3−5* за три летних месяца 2018 года. Была проанализирована сравнительная динамика изменения стоимости туров 7−10 ночей на двоих взрослых в Турцию, Крым и Краснодарский край в отели категорий 3*, 4* и 5*.

Туры в турецкие отели 3* на «все включено» оказывались на протяжении летних месяцев существенно дешевле, чем российские.

Объекты Краснодарского края, работающие с этой системой, по средней цене туров стояли ближе всего к турецким аналогам в июне и в августе (в последнем случае ценовая разница составляла всего 2,5 тысячи рублей). Отрыв Турции от Крыма по отелям 3* All inclusive был более значительным.

Но без учета питания туры в Крым и Краснодарский край были значительно дешевле, чем в Турцию: средняя стоимость поездки на российские курорты составляла 30−40 тысяч рублей, а турецкие предлагали отдых по цене 55−60 тысяч.

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Туры с системой «все включено» стоили 55−68 тысяч рублей (Турция), 59−70 тысяч (Краснодарский край) и 66−75 тысяч (Крым).

Средние цены на туры в гостиницы 4* с системой питания «все включено» в Турции все лето были ниже, чем их аналоги в Краснодарском крае и Крыму. Ценовой разрыв между Турцией и Краснодарским краем по таким отелям был минимален в июне. При этом разрыв в средней стоимости туров между крымскими отелями 4* со «все включено» и такими же турецкими нарастал и достиг пика к августу — разница составила 73% не в пользу Крыма. Отдохнуть по системе «все включено» в Турции можно было в среднем за 63−75 тысяч рублей, в Краснодарском крае — за 67−96 тысяч, а в Крыму — за 90−130 тысяч.

Средняя цена на туры «все включено» в августе в отели 5* Краснодарского края была на уровне 209 тысяч рублей.

Поездка в Крым на тех же условиях была дороже вояжа в Турцию. Максимальный ценовой разрыв был в июле, когда крымские «пятерки» с All Inclusive стоили на 95% дороже турецких аналогов. В июле средние цены на турецкие 5* пошли вниз, вслед за падающим спросом. Отдых в Крыму стоил 195 тысяч рублей, в Турции — 101 тысяча рублей.

Такая ситуация, по мнению экспертов, обусловлена экономическими причинами. В Турции система «все включено» развивается прежде всего в больших объектах. Экономика системы «все включено» напрямую зависит от объема номерного фонда и количества гостей — чем их больше, тем затраты ниже. Так как отели в 500−600 или 1000 номеров на курортах Турции не редкость, для них эта система выходит весьма и весьма дешевой относительно стоимости проживания.