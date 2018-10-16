«Смерть» вместо «Счастья»: в Перми завели дело о вандализме из-за порчи арт-объекта
Полиция Перми возбудила дело о вандализме после порчи известного
Полиция Перми возбудила дело о вандализме после порчи известного
Как сообщают в МВД, полицейским удалось установить личность человека, который испортил
Первым об испорченной надписи сообщил пермский художник Алексей Илькаев, известный под ником Sad Face. Как отмечало пермское издание «Звезда», незадолго до инцидента Sad Face презентовал серию футболок, на которых была написана фраза «Смерть не за горами».
Однако в беседе с пермским порталом 59.ru художник сообщил, что «это не его работа, а его идею украли».
Надпись «Счастье не за горами» изначально была создана художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле». В Перми она появилась в 2009 году в рамках фестиваля уличной культуры и современного искусства.
Надпись на набережной Камы быстро превратилась в один из символов Перми. Она получила широкую известность после того, как появилась в фильме «Географ глобус пропил», вышедшем в 2013 году.
Администрация Перми пообещала восстановить испорченный