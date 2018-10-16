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18:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Смерть» вместо «Счастья»: в Перми завели дело о вандализме из-за порчи арт-объекта

Полиция Перми возбудила дело о вандализме после порчи известного арт-объекта на городской набережной, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Источник: РИА "Новости"

Арт-объект представляет собой надпись «Счастье не за горами». 11 октября местные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, что вместо слова «Счастье» появилось слово «Смерть».

Как сообщают в МВД, полицейским удалось установить личность человека, который испортил арт-объект, однако его имя официально не раскрывается. Ущерб от его действий оценивается в 45 тысяч рублей.

Первым об испорченной надписи сообщил пермский художник Алексей Илькаев, известный под ником Sad Face. Как отмечало пермское издание «Звезда», незадолго до инцидента Sad Face презентовал серию футболок, на которых была написана фраза «Смерть не за горами».

Однако в беседе с пермским порталом 59.ru художник сообщил, что «это не его работа, а его идею украли».

По информации региональных СМИ, слово «Смерть» было спешно закрыто патриотическим баннером с надписью «Россия — моя история», а затем демонтировано. 13 октября местные жители сообщили, что весь арт-объект был убран с набережной.
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Надпись «Счастье не за горами» изначально была создана художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле». В Перми она появилась в 2009 году в рамках фестиваля уличной культуры и современного искусства.

Надпись на набережной Камы быстро превратилась в один из символов Перми. Она получила широкую известность после того, как появилась в фильме «Географ глобус пропил», вышедшем в 2013 году.

Администрация Перми пообещала восстановить испорченный арт-объект. «В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде, так что счастью в городе быть», — сообщили в «Городском центре охраны памятников».

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