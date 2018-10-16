Средняя зарплата российских ученых превысила 96 тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

По данным Минобрнауки, средняя зарплата российских научных сотрудников в первом полугодии 2018 года составила 96,3 тысячи рублей в месяц. По сравнению с данными 2016 года она выросла в 1,8 раза.

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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), выше всего — более чем в два раза — растет зарплата в Пензенской области, Республиках Алтай и Марий Эл, Ленинградской и Липецкой областях, Хакасии, Псковской, Калининградской и Орловской областях. Ранее, в 2017 году, сообщалось, что, например, в Пензенской области зарплаты научных сотрудников были самыми маленькими в стране.