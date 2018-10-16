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18:55 (мск), источник: Индикатор

Средняя зарплата российских ученых превысила 96 тысяч рублей

С 2016 года средний заработок российского ученого вырос почти в два раза — с 53,8 до 96,3 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

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Источник: РИА "Новости"

По данным Минобрнауки, средняя зарплата российских научных сотрудников в первом полугодии 2018 года составила 96,3 тысячи рублей в месяц. По сравнению с данными 2016 года она выросла в 1,8 раза.

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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), выше всего — более чем в два раза — растет зарплата в Пензенской области, Республиках Алтай и Марий Эл, Ленинградской и Липецкой областях, Хакасии, Псковской, Калининградской и Орловской областях. Ранее, в 2017 году, сообщалось, что, например, в Пензенской области зарплаты научных сотрудников были самыми маленькими в стране.

Также пресс-служба Минобрнауки сообщает, что с 2018 года деньги для повышения зарплаты научных сотрудников заложены в федеральном бюджете. Кроме того, дополнительный рост зарплат могут обеспечить новые исследовательские и научно-технологические проекты, заложенные в нацпроекте «Наука».

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