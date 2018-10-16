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19:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора попросили убирать за котом, пригрозив отправить его в приют

Соучредитель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил список правил проживания в посольстве Эквадора в Лондоне. Среди предписаний — убирать за собой ванную комнату и лучше ухаживать за котом.

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Источник: Reuters

Если Ассанж не прислушается к рекомендациям, кота могут отобрать и поместить в приют. В частности, соучредителя WikiLeaks попросили следить за «благополучием, питанием и гигиеной» кота.

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Эквадорское посольство также согласилось частично восстановить Ассанжу интернет, который у него забрали в марте этого года после «вмешательства в дела других стран».

Кот, которого Ассанжу подарили его дети, часто выглядывает из окна посольства, чтобы понаблюдать за журналистами, которые собираются снаружи.

У кота даже есть свой аккаунт в «Твиттере». Неясно, что именно в обращении Ассанжа с котом не устраивало Эквадор.

Что касается чистоты, Ассанж в этом году писал в «Твиттере»: «Экономьте воду, не ходите в душ».

Ассанж находится в посольстве Эквадора с 2012 года. Таким образом он пытается избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. По мнению Ассанжа, его преследование политически мотивировано, и может привести к выдаче его в США за публикацию в 2010 году секретных военных документов и дипломатической почты.

Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа в мае прошлого года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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