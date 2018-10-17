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01:46 (мск), источник: РИА Новости

Турецкая православная церковь подала в суд на Константинополь

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея на фоне их решения приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, заявила РИА Новости пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол во вторник.

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Источник: РИА "Новости"

Неканоническая Турецкая православная церковь была образована в 1922 году по решению правительства Турции, которое пыталось создать национальную православную церковь, не связанную с греческим православием. Несмотря на небольшое число прихожан, церковь располагает тремя храмами в Стамбуле. Ее не признает ни одна из 15 поместных православных церквей мира. В настоящее время Турецкую православную церковь возглавляет патриарх Эфтим IV (Эренерол).

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«Мы сегодня подали иск в суд, где указали, что это дело политическое и далекое от религии. У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков», — сказала собеседница агентства.

Она назвала действия Варфоломея «преступлением согласно как турецким законам, так и Лозаннскому договору, который четко прописал его ответственность и круг обязанностей». «Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, в их внутренние дела. И если он пошел на такое, то ему нельзя будет оставаться в Турции», — добавила Эренерол.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству — «восстановить к общению с Церковью». Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей своей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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