Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США официально обратились к России по ДНР и ЛНР
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Младенцы Джордж, Шарлотта, Уильям, Гарри — кто из них был милее всех?
Умер один из богатейших людей мира
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Мать вышла из комы благодаря своему новорожденному ребенку
Женщине нужно не менее трех месяцев, чтобы освоиться с ролью мамы
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков»
От Валерии до Малышевой: звезды на закрытом показе «Примадонны»
Су-27 Украины разбился во время полета с истребителями США
Известна сумма, которую выплатит Кокорин Паку
Высоцкая и Кончаловский проводят романтический отпуск в Париже
Ювелирная сеть сплагиатила коллекцию российского дизайнера
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Необъяснимо: 20 новых радиосигналов из космоса
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
20:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер назвал виновных в бедности россиян

Телеведущий Владимир Познер высказался об истоках бедности россиян. По его мнению, в высоком уровне бедности виноваты исключительно российские власти, которые не задумываются над последствиями происходящего. Мыслями по этому поводу Познер поделился на своем сайте.

Наверх
Источник: Reuters

Познер поднял тему, которую обсуждал в недавнем интервью с главой думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. В разговоре с депутатом он привел статистику: за чертой бедности живет больше 12 процентов населения России, порядка 18 миллионов человек, в то время как в США с населением более чем в два раза превышающим российское процент бедных составляет 12,7 процента (42 миллиона).

Я понимаю, что в любом обществе есть люди, которые не хотят работать, которые предпочитают даже нищенствовать, жить на улице, это все есть, но их, конечно, не такое количество. Я не понимаю, чем объяснить эту ситуацию, кроме как просто беспечностью или безответственностью властей, государства. Когда не задумываются над последствиями того, что происходит. Ведь чем больше неравенства, тем неизбежнее тяжелейшие последствия, это нам история показывает.
Владимир Познер
телеведущий
Новость
Статистическая погрешность

Он привел в пример «быль» о событиях октября 1917 года, когда богатая барыня, услышав выстрелы и крики на улице, послала горничную узнать, что происходит за окнами. На вопрос «Ну что там, Дуня?» горничная ответила, что на улице — революция. «И чего же они хотят, Дуня?» — поинтересовалась барыня. «Барыня, они хотят, чтобы больше не было богатых», — пояснила девушка. На что барыня ответила: «Странно, мой прадед, декабрист, хотел, чтобы больше не было бедных».

Читайте также:

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
США и Израиль раскрыли обман России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку
Американский пилот погиб при аварии Су-27 на Украине
Иностранцы рассказали о странных русских привычках
Нурмагомедов пригрозил рэперу 50 Cent
Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт
Дмитрия Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии
Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях
Спорт
«Мы обратимся к приставам»: подробности дел Глушакова и Тарасова Тема Кокорина-Мамаева оставила в тени другие громкие ситуации, в которых задействованы известные футболисты РПЛ
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
По вине грузовика в России рухнул еще один мост Во Владивостоке грузовик с открытым кузовом снес опору пешеходного моста, из-за чего вся конструкция рухнула на дорогу
Кино
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков» Как сложилась судьба актеров сериала, который впервые вышел на экраны 17 лет назад и стал по-настоящему народным хитом
Недвижимость
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Названы самые частые виды мошенничества с материнским капиталом
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Дети
Викторию Толстоганову заподозрили в беременности Актриса спровоцировала слухи о том, что ждет четвертого ребенка (фото)
Леди
Модная многослойность и другие тренды этой осени Мы собрали для тебя самые уютные и теплые тренды этой осени.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь