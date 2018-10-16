Познер назвал виновных в бедности россиян

Я понимаю, что в любом обществе есть люди, которые не хотят работать, которые предпочитают даже нищенствовать, жить на улице, это все есть, но их, конечно, не такое количество. Я не понимаю, чем объяснить эту ситуацию, кроме как просто беспечностью или безответственностью властей, государства. Когда не задумываются над последствиями того, что происходит. Ведь чем больше неравенства, тем неизбежнее тяжелейшие последствия, это нам история показывает.

Владимир Познер телеведущий