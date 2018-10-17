Последний день Помпеи — когда именно он был?

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Историки привыкли считать, что извержение вулкана Везувий случилось 24 августа 79 года н.э., и что именно в тот день были разрушены два древнеримских города — Геркуланум и Помпеи. Но недавнее открытие ставит под вопрос этот, казалось бы, давно установленный факт.

На стене одного из домов города, в котором проводились недавние раскопки, обнаружена надпись, которую, судя по всему, сделал углем рабочий, ремонтировавший постройку.

Надпись гласит, что до ноябрьских календ по старому римскому календарю остается 16 дней. В современном летоисчислении это означает, что запись сделана 17 октября.

«Так как это было написано углем, и надпись легко стирается и не смогла бы просуществовать долго, ее можно с большой вероятностью датировать октябрем 79 года нашей эры», — говорится в заключении археологов.

Археологи считают наиболее вероятной датой извержения 24 октября.

Министр культуры Италии Альберто Бонисоли назвал открытие поразительным событием, которое стало возможным только благодаря выдающимся усилиям итальянских археологов.

На надписи, сделанной на вульгарной латыни методом скорописи, видны три буквы NOV, которые могут указывать на ноябрь - месяц, когда проводился праздник зимних календ | Источник: Русская служба Би-би-си

До этого историки принимали на веру письменный источник современника и очевидца событий — письмо римского писателя и юриста Плиния-младшего, который оставил описание гибели своего еще более знаменитого дяди Плиния-старшего.

«24 августа, около часа дня, моя мать позвала его, чтобы он взглянул на странное облако», — писал он историку Тациту, описывая события того дня.

Далее в письме рассказывается, как Плиний-старший, командовавший флотом в городе Мисенум, расположенном через залив напротив Помпей, немедленно вышел в море, собираясь оказать помощь жителям прибрежного города Геркуланум.

Но корабль погиб в море, видимо, под градом падавших камней и пепла от извержения.

Тем временем Плиний-младший наблюдал катастрофу с другого берега Неаполитанского залива:

Я правдиво описал вам то, чему я стал очевидцем сам или о чем узнал сразу после катастрофы, что я записал сразу, прежде чем время исказило истину.

Однако археологи уже давно высказывали некоторые сомнения в датировке Плиния, так как в развалинах погибших городов они находили жаровни с углями, которые использовались для отопления, а также осенние фрукты.

Находка надписи, сделанной углем, подтверждает эти сомнения, заявили археологи, работающие в Помпеях.

В районе Реджио-V обнаружены новые богатые фрески и мозаики | Источник: Русская служба Би-би-си

Означает ли это, что Плиний-младший допустил ошибку в своем письме Тациту?

Это письмо было написано спустя примерно 20 лет после извержения 79 года. Более того, его оригинал и снятые самим Плинием копии не дошли до нас. Современное прочтение текста этого письма основано на переводах и транскрипциях, сделанных за минувшие века.

Известно, что различные копии писем Плиния содержат разные даты — от августа до ноября. Различия в датах легко объясняются возможной путаницей между древним и современным календарями.

Открытие было сделано на новых раскопках в районе Реджио-V, которые ведутся на ранее остававшихся неисследованными улицах мертвого города.

На этой неделе журналистам были представлены недавно раскопанные в этом районе богатые дома и виллы с причудливыми фресками и мозаиками.