24 российских вуза вошли в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала результаты ежегодного рейтинга QS University Rankings BRICS 2018 — лучших университетов стран БРИКС. В публикуемую часть рейтинга этого года вошло 400 университетов — на 100 больше, чем год назад. Число российских вузов в рейтинге 2018 года увеличилось с 68 до 101. Первыми среди российских университетов стали МГУ, который занял шестое место, и СПбГУ, занявший одиннадцатую позицию. Первую пятерку рейтинга составили китайские вузы, а лидерство в шестой раз подряд удержал пекинский университет Цинхуа.

В рейтинге QS University Rankings BRICS учитываются университеты, расположенные в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР. При составлении рейтинга оценка вузов проводится по восьми критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, доля сотрудников со степенью PhD, количество публикаций на одного сотрудника, количество цитирований на одну статью, доля иностранных сотрудников и иностранных студентов.

Рейтинг 2018 года открыт пятью китайскими университетами, первое место с 2013 году удерживает пекинский университет Цинхуа.

МГУ имени Ломоносова занял шестое место, СПбГУ — 11-ю позицию. В топ-100 рейтинга вошли 24 российских вуза.

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Среди 50 лидеров 2018 года — Новосибирский государственный университет (НГУ), Томский государственный университет (ТГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Томский политехнический университет (ТПУ).

Впервые попасть в рейтинг смогли Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Тюменский государственный университет (ТГУ). Кроме того, в текущем году в рейтинг впервые вошли два российских негосударственных вуза — Российский новый университет (РосНОУ) и Российская экономическая школа (РЭШ). Председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор РосНОУ Владимир Зернов считает, что «частным университетам при таком отборе конкурировать достаточно тяжело».

По его мнению, составителям рейтинга «необходимо учитывать большее количество критериев, которые оценивали бы вклад конкретного вуза в научно-технический прорыв и качество передачи знаний». Однако он отмечает, что «попадание в рейтинг — это хороший показатель успешности», и «оно важнее, чем место, которое удалось занять».

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В рейтинг 2018 года вошли все университеты — участники проекта 5−100, инициированного в 2012 году президентом Владимиром Путиным и предусматривающего выход пяти российских высших учебных заведений в число 100 лидеров глобальных рейтингов к 2020 году. По мнению директора программы развития ВШЭ Ирины Карелиной, «рейтинг университетов БРИКС вызывает особый интерес, поскольку именно в этих странах представлено наибольшее количество вузов—участников проектов академического превосходства, аналогичных проекту 5−100». «Тот факт, что в этом году все участники проекта смогли войти в рейтинг и два года подряд шесть из них устойчиво представлены в топ-50 QS BRICS, в очередной раз доказывает эффективность этой инициативы», — считает госпожа Карелина.

Напомним, в рейтинг прошлого года вошли 300 университетов, из которых 68 были российскими. Ведущим российским вузом в рейтинге QS BRICS-2017, как и в текущем году, был МГУ, который тогда замыкал пятерку лидеров.