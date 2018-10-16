24 российских вуза вошли в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС
Российскими лидерами рейтинга стали МГУ и СПбГУ.
Российскими лидерами рейтинга стали МГУ и СПбГУ.
Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала результаты ежегодного рейтинга QS University Rankings BRICS 2018 — лучших университетов стран БРИКС. В публикуемую часть рейтинга этого года вошло 400 университетов — на 100 больше, чем год назад. Число российских вузов в рейтинге 2018 года увеличилось с 68 до 101. Первыми среди российских университетов стали МГУ, который занял шестое место, и СПбГУ, занявший одиннадцатую позицию. Первую пятерку рейтинга составили китайские вузы, а лидерство в шестой раз подряд удержал пекинский университет Цинхуа.
В рейтинге QS University Rankings BRICS учитываются университеты, расположенные в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР. При составлении рейтинга оценка вузов проводится по восьми критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение
Рейтинг 2018 года открыт пятью китайскими университетами, первое место с 2013 году удерживает пекинский университет Цинхуа.
Среди 50 лидеров 2018 года — Новосибирский государственный университет (НГУ), Томский государственный университет (ТГУ), Московский
Впервые попасть в рейтинг смогли Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Тюменский государственный университет (ТГУ). Кроме того, в текущем году в рейтинг впервые вошли два российских негосударственных вуза — Российский новый университет (РосНОУ) и Российская экономическая школа (РЭШ). Председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор РосНОУ Владимир Зернов считает, что «частным университетам при таком отборе конкурировать достаточно тяжело».
В рейтинг 2018 года вошли все университеты — участники проекта 5−100, инициированного в 2012 году президентом Владимиром Путиным и предусматривающего выход пяти российских высших учебных заведений в число 100 лидеров глобальных рейтингов к 2020 году. По мнению директора программы развития ВШЭ Ирины Карелиной, «рейтинг университетов БРИКС вызывает особый интерес, поскольку именно в этих странах представлено наибольшее количество вузов—участников проектов академического превосходства, аналогичных проекту 5−100». «Тот факт, что в этом году все участники проекта смогли войти в рейтинг и два года подряд шесть из них устойчиво представлены в топ-50 QS BRICS, в очередной раз доказывает эффективность этой инициативы», — считает госпожа Карелина.
Напомним, в рейтинг прошлого года вошли 300 университетов, из которых 68 были российскими. Ведущим российским вузом в рейтинге QS BRICS-2017, как и в текущем году, был МГУ, который тогда замыкал пятерку лидеров.
Ксения Миронова.