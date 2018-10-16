Минкультуры предложило определить критерии анонимности в интернете

Источник: РИА Новости

«Предложения Минкультуры России заключаются в закреплении специального механизма внесудебной блокировки “анонимных сайтов” и мы предлагаем ввести следующие критерии для определения сайта “анонимным”: непринятие владельцем сайта мер по заявлению правообладателя об удалении нелегально размещённого контента в рамках внесудебного механизма; невозможность направить заявление об ограничении доступа к контенту в адрес владельца сайта в связи с полным или частичным отсутствием на сайте достаточной информации», — говорится в материалах Минкультуры.

Как поясняют в министерстве, сегодня абсолютное большинство заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер и исковых заявлений правообладателей подаётся в отношении сайтов, владельцев которых невозможно установить, а судебный механизм постоянной блокировки занимает 6−8 месяцев, в течение которых владельцы этих сайтов не являются на судебные заседания.