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22:02 (мск), источник: РИА Новости

Минкультуры предложило определить критерии анонимности в интернете

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство культуры РФ в рамках борьбы с «пиратством» в интернете предлагает закрепить механизм внесудебной блокировки анонимных сайтов и ввести четкие критерии анонимности, об этом говорится в информационных материалах министерства, подготовленных к круглому столу в Госдуме.

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Источник: РИА Новости

«Предложения Минкультуры России заключаются в закреплении специального механизма внесудебной блокировки “анонимных сайтов” и мы предлагаем ввести следующие критерии для определения сайта “анонимным”: непринятие владельцем сайта мер по заявлению правообладателя об удалении нелегально размещённого контента в рамках внесудебного механизма; невозможность направить заявление об ограничении доступа к контенту в адрес владельца сайта в связи с полным или частичным отсутствием на сайте достаточной информации», — говорится в материалах Минкультуры.

Как поясняют в министерстве, сегодня абсолютное большинство заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер и исковых заявлений правообладателей подаётся в отношении сайтов, владельцев которых невозможно установить, а судебный механизм постоянной блокировки занимает 6−8 месяцев, в течение которых владельцы этих сайтов не являются на судебные заседания.

Также в Минкультуры предлагают предусмотреть в законодательстве механизмы, запрещающие размещать рекламу на сайтах с пиратским контентом, ввести упрощенную блокировку «анонимных сайтов», сократить срок принятия мер по удалению пиратского контента в рамках судебного механизма с семи рабочих дней до трёх суток, а также рассмотреть возможность размещать ссылки на легальные ресурсы при выдаче пользователям сведений о блокировке пиратского сайта.

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