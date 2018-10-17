Ученые заявили о снижении уровня IQ у детей отцов-курильщиков
Дети и внуки
Дети и внуки
Об этом заявили ученые из университета Флориды в Таллахасси (США), проводившие опыты на «курящих» мышах.
«Наше открытие в очередной раз подчеркивает то, что мы должны изучать не только то, как курение влияет на здоровье будущих матерей, но и отцов», — рассказывает ученый Прадип Бхиде, которого цитируют в журнале PLoS Biology.
По данным исследователей, геном людей упакован в особые
Ранее уже было известно, что никотин особым образом меняет структуру подобных меток в яйцеклетках курящих матерей, делая их детей более предрасположенными к развитию синдрома дефицита внимания и других расстройств поведения.
Теперь ученые зафиксировали серьезные отклонения в уровне развития интеллекта детей
В июле ученые выяснили, что курение вейпов повышает риск развития рака так же сильно, как и курение обычных сигарет.