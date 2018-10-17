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00:34 (мск), источник: Известия

Ученые заявили о снижении уровня IQ у детей отцов-курильщиков

Дети и внуки отцов-курильщиков могут страдать от заметного падения уровня IQ и интеллектуальных способностей.

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Источник: Reuters

Об этом заявили ученые из университета Флориды в Таллахасси (США), проводившие опыты на «курящих» мышах.

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«Наше открытие в очередной раз подчеркивает то, что мы должны изучать не только то, как курение влияет на здоровье будущих матерей, но и отцов», — рассказывает ученый Прадип Бхиде, которого цитируют в журнале PLoS Biology.

По данным исследователей, геном людей упакован в особые белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на «считываемость» отдельных генов. За последние годы генетики нашли большое количество намеков на того, что эта «обертка» ДНК участвует в передаче информации между поколениями и позволяет животным и растениям быстрее приспосабливаться к новым условиям среды.

Ранее уже было известно, что никотин особым образом меняет структуру подобных меток в яйцеклетках курящих матерей, делая их детей более предрасположенными к развитию синдрома дефицита внимания и других расстройств поведения.

Теперь ученые зафиксировали серьезные отклонения в уровне развития интеллекта детей отцов-курильщиков.

Исследования, проведенные на мышах, показали, что у потомков грызунов, употреблявших раствор никотина, оказались серьезные сдвиги в концентрации дофамина, гормона удовольствия, и ряда других сигнальных молекул в мозге. В итоге они намного дольше искали выходы из лабиринтов, чем другие мыши.

В июле ученые выяснили, что курение вейпов повышает риск развития рака так же сильно, как и курение обычных сигарет.

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