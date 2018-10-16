Эдуард Лимонов сообщил о своей госпитализации
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Писатель и политик Эдуард Лимонов (Савенко) сообщил о своей госпитализации
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Писатель и политик Эдуард Лимонов (Савенко) сообщил о своей госпитализации
«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», — написал Лимонов в своем блоге в LiveJournal во вторник.
Также писатель отметил, что сегодня он сбежал в другую клинику, где у него находятся друзья. «Перед клиниками я успел написать книгу «Азбука» («Император» и другие мнения) и закончить книгу «Философия подвига», — добавил литератор.
В настоящее время Лимонову 75 лет.