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03:00 (мск), источник: Известия

Ученые обнаружили самый большой организм на Земле

Ученые опровергли мнение, что голубой кит является самым большим животным на планете, обнаружив в США опенок, занимающего площадь в 37 га. Об этом сообщает Smithsonian.

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Источник: Известия

Гриб был найден в Минигане. По словам ученого Мэтью Тауба, мицелий (тело гриба) гораздо старше и больше, чем считалось раньше.

По обновленным данным, большая часть опенка скрыта под землей и занимает 37 га, кроме того, мицелий весит порядка 400 тонн.

Ученые оценивают его возраст в 2,5 тыс. лет.

21 сентября сообщалось, что останки древнейшего животного на Земле найдены на территории России.

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