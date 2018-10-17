Ученые обнаружили самый большой организм на Земле
Ученые опровергли мнение, что голубой кит является самым большим животным на планете, обнаружив в США опенок, занимающего площадь в 37 га. Об этом сообщает Smithsonian.
Ученые опровергли мнение, что голубой кит является самым большим животным на планете, обнаружив в США опенок, занимающего площадь в 37 га. Об этом сообщает Smithsonian.
Гриб был найден в Минигане. По словам ученого Мэтью Тауба, мицелий (тело гриба) гораздо старше и больше, чем считалось раньше.
По обновленным данным, большая часть опенка скрыта под землей и занимает 37 га, кроме того, мицелий весит порядка 400 тонн.
Ученые оценивают его возраст в 2,5 тыс. лет.
21 сентября сообщалось, что останки древнейшего животного на Земле найдены на территории России.