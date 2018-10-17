Ученые обнаружили самый большой организм на Земле

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Гриб был найден в Минигане. По словам ученого Мэтью Тауба, мицелий (тело гриба) гораздо старше и больше, чем считалось раньше.

По обновленным данным, большая часть опенка скрыта под землей и занимает 37 га, кроме того, мицелий весит порядка 400 тонн.

Ученые оценивают его возраст в 2,5 тыс. лет.