Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответный ход: ПАСЕ ставит ультиматум после отказа России
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
На пике сексуального наслаждения у азиатов и европейцев разная мимика
Названа самая сексуальная киногероиня всех времен
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
Ответ Кремля на указ Порошенко стрелять по ДНР
Названа самая сексуальная киногероиня всех времен
Бузова раскрыла правду о победителе шоу «Замуж за Бузову»
Пышные формы в маленьком купальнике: 23-летняя опубликовала фото
Девушка неприятно удивлена подаренной квартирой
Камеры "увидели" новый вид нарушения ПДД: водители возмущены
Девушка показала, за что ее назвали «Мисс тюнинг»
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Xiaomi выпустила странный гаджет за $36 (фото)
7 популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
13:24 (мск), источник: РИА Новости

Красивой женщины должно быть много. Девять стран, где ценится полнота

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. «Полная женщина не огорчает, огорчает пустая», — так, видимо, считают в Бразилии, на Ямайке и Таити, где ценятся дамы с параметрами, отличными от модельных.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

О том, где еще женщины с формами окажутся в центре внимания, — в материале РИА Новости.

Ямайка

Источник: Reuters

«Перед отпуском, который решила провести в круизе по странам Карибского бассейна, я усиленно худела несколько месяцев, а когда приехала на Ямайку, поняла, что местные на меня смотрят с жалостью, как на больную, — вспоминает Наталья Померанцева из Москвы. — Женщины там весят в среднем, кажется, раза в два больше, чем в России, но при этом пользуются популярностью у поклонников».

Наталья также рассказала, что гид в ответ на ее вопрос о полноте женщин переспросил, замужем ли она, и посоветовал набрать вес — тогда и муж, мол, найдется.

На Ямайке действительно считают полноту признаком социального благополучия и легкого характера. Поэтому большинство женщин стремятся набрать вес, в чем им помогают различные местные медикаменты, а также природная склонность к стеатопигии — отложению жира на ягодицах.

Таити

Таитянки, Поль Гоген, 1891

«Я ношу 56-й размер одежды и на пляже привыкла быть в парео, чтобы не привлекать повышенного внимания, — рассказывает Татьяна Линникова из Екатеринбурга. — Но на Таити я его привлекала: от мужчин не было отбоя! Я нигде не была так желанна».

Каноническое местное представление о красоте отражено на одной из самых знаменитых картин Поля Гогена, который не просто вдохновлялся этим островом, но и женился на таитянке. Здесь до сих пор именно девушки с округлыми формами считаются красивыми и более других способными к деторождению.

Бразилия

Источник: Reuters

Практически каждый знает о бразильской фигуре и самой выдающейся части тела местных женщин — ягодицах. Зрители карнавала в Рио-де-Жанейро или посетители пляжа Копакабана отмечают женственные формы бразильянок, обычно отличающиеся от модельных и вызывающие только восхищение.

Мне понравилось в Бразилии — девушки такие красивые, не стесняются своего тела.
Алексей
Москва

Мавритания

Девушка в Мавритании | Источник: Reuters

Здесь принято откармливать девочек с четырехлетнего возраста высококалорийными продуктами, такими как масло, арахис, фасоль, жирное молоко, для того чтобы к моменту сватовства — 12−13 годам — они в идеале весили 80−90 килограмм.

На специальных фермах практикуют принудительное кормление, а также применяют препараты, стимулирующие аппетит. Без этого у девушки просто нет шанса успешно выйти замуж.

В Мавритании даже есть поговорка: «Женщина занимает ровно столько места в сердце мужа, сколько она весит».

Южная Африка

Источник: Reuters

Во многих странах Африки полная женщина с округлыми формами символизирует здоровье. Распространенность ВИЧ к югу от Сахары заставляет также ассоциировать худобу с опасным заболеванием. Даже падение режима апартеида и приобщение к европейским ценностям не изменили предпочтения местных мужчин.

Фиджи

Население Сувы, Фиджи | Источник: Reuters

Этот остров в южной части Тихого океана долго находился в изоляции, поэтому, например, на Фиджи нет тропических болезней, таких как малярия и желтая лихорадка. Но сегодня интенсивная торговля с остальным миром, а также медицина, не соответствующая современным стандартам, привели к проблеме лишнего веса у большинства населения. Впрочем, это укладывается в местные представления о прекрасном: полнота здесь всегда была признаком здоровья и богатства женщины.

Самоа

Источник: Reuters

Еще один удаленный остров, пострадавший от проникновения западной еды. Местные жители постепенно заменили в рационе традиционные морепродукты и овощи на высококалорийную и не всегда полезную пищу. Также, по одной из гипотез ученых, обмен веществ самоанцев подразумевает формирование жировой ткани как некоего запаса на «тяжелые времена», ведь туземцы в прошлом часто голодали.

Кувейт

Источник: Reuters

По неофициальным данным, больше половины взрослых женщин страны страдают от лишнего веса. Вероятная причина — национальные традиции, представления о том, что чем женщина крупнее, тем богаче дом.

Науру

Источник: AP 2018

Практически все взрослые жители это самой маленькой независимой республики и самого маленького островного государства болеют диабетом. Возможно, виной тому — поразительное единодушие большинства местных: они уверены, что полнота — синоним красоты, силы и плодовитости.

Причем это справедливо в отношении не только женщин, но и мужчин, для которых вес — важный козырь на состязаниях в силе.
 В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России
Тело этого организма занимает 37 гектаров и весит около 400 тонн
Что известно о взрыве в Керчи
В сети появилось видео с места взрыва в колледже в Керчи
ЦИК закрыл вопрос о пенсионном референдуме
Менеджер рассказал о состоянии здоровья избитой Марии Макаровой
Задержан вице-премьер Крыма Нахлупин
Афон закрыт: куда отправятся высокопоставленные паломники
Ученые: Венеция и еще 49 мест исчезнут через 100 лет
Спорт
72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева Пока мы сидим на диванах, наслаждаясь Лигой наций, кое-кто продолжает сидеть в условиях менее комфортных
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
BMW X7: мы знаем цены в России BMW X7 будет стоить в России от 5 млн 830 тысяч рублей. То есть это самый дорогой кроссовер в линейке BMW!
Кино
Названа самая сексуальная киногероиня всех времен Рейтинг составлен на основе опроса тысячи любителей кино
Недвижимость
Шашлыки на балконе, свинья в спальне: 5 вещей, которые нельзя делать в квартире
Названы самые частые виды мошенничества с материнским капиталом
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как мы доросли до жизни такой: хроника переездов Mail.Ru Group за 20 лет
Дети
Сергей Светлаков стал многодетным отцом Телеведущий целый год скрывал появление на свет сына (фото)
Леди
Сколько стоят звездные корпоративы Пугачевой, Шнурова, Киркорова и других Рассказываем о том, сколько придется заплатить, чтобы пригласить любимого артиста на вечеринку.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь