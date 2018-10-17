«Пение» антарктических ледников попало на видео
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американский геофизический союз опубликовал на YouTube видео с «поющими» ледниками в Антарктике.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американский геофизический союз опубликовал на YouTube видео с «поющими» ледниками в Антарктике.
Ученые зафиксировали необычные звуки, когда исследовали влияние теплого воздуха на таяние антарктических ледников на шельфе Росса. По словам исследователей, этот гул появляется
Антарктические ледники «поют» на слишком низких частотах. Чтобы их услышать, геофизик и математик Жюльен Чапут ускорил запись примерно в 1200 раз.
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