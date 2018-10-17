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11:09 (мск), источник: РИА Новости

«Пение» антарктических ледников попало на видео

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американский геофизический союз опубликовал на YouTube видео с «поющими» ледниками в Антарктике.

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Источник: Reuters

Ученые зафиксировали необычные звуки, когда исследовали влияние теплого воздуха на таяние антарктических ледников на шельфе Росса. По словам исследователей, этот гул появляется из-за громких вибраций. Те, в свою очередь, образуются под влиянием сильных ветров, которые дуют через ледяные дюны.

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Антарктические ледники «поют» на слишком низких частотах. Чтобы их услышать, геофизик и математик Жюльен Чапут ускорил запись примерно в 1200 раз.

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