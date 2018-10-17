«Пение» антарктических ледников попало на видео

Ученые зафиксировали необычные звуки, когда исследовали влияние теплого воздуха на таяние антарктических ледников на шельфе Росса. По словам исследователей, этот гул появляется из-за громких вибраций. Те, в свою очередь, образуются под влиянием сильных ветров, которые дуют через ледяные дюны.